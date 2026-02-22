Λίντσεϊ Βον: Πάνω από έξι ώρες στο χειρουργείο για 5η φορά για να σώσει το πόδι της

Σε πέμπτη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Λίντσεϊ Βον - χρυσή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια του αλπικού σκι - μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, αποκαλύπτοντας ότι «δυσκολεύεται» λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της.

Η 41χρονη Ολυμπιονίκης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από το νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα κατάφερα στο χειρουργείο… κράτησε λίγο περισσότερο από 6 ώρες. Όπως μπορείτε να δείτε, χρειάστηκαν πολλές λάμες και βίδες για να αποκατασταθεί η ζημιά, αλλά ο Δρ. Hackett έκανε εξαιρετική δουλειά», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από τη μεταφορά της με φορείο, φωτογραφία με τα υλικά οστεοσύνθεσης και ακτινογραφίες της κνήμης της γεμάτης μεταλλικά στηρίγματα.

https://www.instagram.com/p/DU_CxoFjYoJ/

Ένα σοβαρό κάταγμα

Η Ολυμπιονίκης είχε ήδη υποβληθεί σε τέσσερις επεμβάσεις στην Ιταλία, σε νοσοκομείο του Τρεβίζο, όπου μεταφέρθηκε αεροπορικώς μετά τη σφοδρή πτώση της στον αγώνα κατάβασης γυναικών στις 8 Φεβρουαρίου.

Η Βον υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης και χρειάστηκε να σταθεροποιηθεί χειρουργικά προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει με ασφάλεια πίσω στις ΗΠΑ. Η επιστροφή της πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος, παραμένοντας σε νοσοκομειακή κλίνη.

Η ακτινογραφία της κνήμης της Βον μετά την πολύωρη επέμβαση, με λάμες και δεκάδες βίδες που τοποθετήθηκαν για την αποκατάσταση του σύνθετου κατάγματος

«Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, δυσκολεύομαι λίγο και δεν έχω πάρει ακόμη εξιτήριο, είμαι όμως κοντά», ανέφερε. «Βήμα-βήμα».

«Ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός απ’ όσο νόμιζα»

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, στις 17 Φεβρουαρίου, η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια είχε αποκαλύψει ότι ο τραυματισμός της ήταν σοβαρότερος από ένα «απλό σπάσιμο στο πόδι».

«Ο τραυματισμός μου ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα κάταγμα. Προσπαθώ ακόμη να το επεξεργαστώ, τι σημαίνει και ποια θα είναι η πορεία αποκατάστασης. Θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες», έγραψε.

https://www.instagram.com/reel/DUwFNA2DemT/

«Πήρα το ρίσκο συνειδητά»

Η Βον τόνισε επίσης ότι γνώριζε το ρίσκο που αναλάμβανε, καθώς αγωνίστηκε ενώ είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

«Ήμουν διατεθειμένη να ρισκάρω και να πιέσω τον εαυτό μου για κάτι που ήξερα ότι μπορούσα να πετύχω», σημείωσε. «Θα επιλέγω πάντα το ρίσκο της πτώσης δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, παρά να μην αγωνιστώ στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου και να έχω τύψεις».

https://www.instagram.com/reel/DSQbHBkEV5T/

Η ίδια έχει προαναγγείλει ότι θα εξηγήσει αναλυτικά τη φύση του τραυματισμού της και τα επόμενα βήματα της αποκατάστασής της μέσα στις επόμενες ημέρες.

https://www.instagram.com/reel/DU1BraaEW8j/

