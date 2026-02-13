Λίντσεϊ Βον: «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της» λένε οι γιατροί για το σοκαριστικό ατύχημα

Snapshot Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης στον τελικό της κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Οι γιατροί τονίζουν ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρηθεί το πόδι της και ότι η αποκατάσταση θα διαρκέσει μήνες με πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο τραυματισμός της είναι εξαιρετικά σοβαρός και ενδέχεται να αφήσει μόνιμες συνέπειες, καθιστώντας αμφίβολη την επιστροφή της σε κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο.

Η Βον είχε ήδη υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν σχετίζεται με εκείνον.

Ακόμη και με ακρωτηριασμό κινδυνεύει η Λίντσεϊ Βον μετά το σοκαριστικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτος στόχος πρέπει να είναι να κρατήσει το πόδι της, μετά τη φρικτή πτώση που υπέστη, σύμφωνα με εξειδικευμένο χειρουργό στη Γαλλία. Μάλιστα οι γιατροί επισημαίνουν πως τέτοιου είδους τραυματισμοί παρατηρούνται συνήθως σε μοτοσικλετιστές μετά από τροχαία ατυχήματα.

Η 41χρονη Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι υπέστη «σύνθετο κάταγμα κνήμης» και ακούστηκε να ουρλιάζει από τον πόνο στην πίστα, κατά τη διάρκεια του τελικού της κατάβασης στους Milan Cortina Winter Olympics, μετά το σοκαριστικό της ατύχημα.

Η βλάβη που προκλήθηκε απαιτεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και ένας κορυφαίος ορθοπεδικός χειρουργός γόνατος από τη Λιόν, ο δρ Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, προειδοποίησε ότι σε ορισμένες παρόμοιες περιπτώσεις έχει καταστεί αναγκαίος ακόμη και ο ακρωτηριασμός.

Λίντσεϊ Βον

Μιλώντας στο RMC Sport, τόνισε: «Το χρονοδιάγραμμα είναι απρόβλεπτο. Θα χρειαστούν μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά φυσιολογικά. Ο στόχος της αυτή τη στιγμή είναι πρωτίστως να κρατήσει το πόδι της και να μπορεί να περπατά. Δεν βρισκόμαστε καν στο στάδιο της επιστροφής σε αγωνιστικό σκι υψηλού επιπέδου. Κάποιοι τραυματισμοί σαν τον δικό της μπορεί να καταλήξουν σε ακρωτηριασμό…».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ακόμη και αν η Βον διατηρήσει το άκρο της, ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες σε όλη της τη ζωή.

«Οι τελευταίες εικόνες που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram δείχνουν ότι, παρότι οι επεμβάσεις ήταν επιτυχείς, ο “εξωτερικός σταθεροποιητής” – δηλαδή ο μεγάλος μεταλλικός ήλος που έχει τοποθετηθεί στο αριστερό της πόδι – αποδεικνύει ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρης αποκατάσταση του κατάγματος. Είναι μια προσωρινή λύση προς το παρόν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο τραυματισμός της είναι εξαιρετικά σοβαρός, θα της προκαλεί προβλήματα για τουλάχιστον μήνες και ενδέχεται να αφήσει μόνιμες συνέπειες».

Ο ειδικός σημείωσε επίσης ότι αυτού του τύπου οι κακώσεις παρατηρούνται συχνότερα σε τροχαία ατυχήματα, ιδίως σε μοτοσικλετιστές.

Ακόμη ένας Γάλλος χειρουργός, ο Νικολά Μποντριέ, δήλωσε στην L'Équipe: «Από όσα μπορούμε να δούμε στις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες της αθλήτριας, πρόκειται για πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που κατέστησαν αναγκαία την εφαρμογή εξωτερικού σταθεροποιητή. Πιθανότατα υπήρχαν πολλαπλά οστικά θραύσματα (συντριπτικό κάταγμα), με ενδεχόμενες βλάβες στο δέρμα, στα νεύρα ή στους μύες, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της κάκωσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας νεαρός ασθενής θα χρειαζόταν περίπου έναν χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Αμφίβολη η επιστροφή της σε κορυφαίο επίπεδο

Μοιάζει πλέον εξαιρετικά δύσκολο η Βον να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στο υψηλότερο επίπεδο. Είχε συμμετάσχει στους Αγώνες παρότι είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Η ίδια επιμένει ότι ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν είχε καμία σχέση με το κάταγμα στο πόδι που υπέστη την Κυριακή και ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω Instagram για την πορεία της υγείας της, έχοντας ήδη υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις.

Σε ανάρτησή της έγραψε: «Το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα φανταστεί. Δεν ήταν ένα παραμυθένιο φινάλε, ήταν απλώς η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα σκληρά για να το πετύχω. Στην κατάβαση, η διαφορά ανάμεσα σε μια στρατηγική γραμμή και σε έναν καταστροφικό τραυματισμό μπορεί να είναι μόλις πέντε ίντσες. Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο “κλειστά” στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι πιάστηκε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, με έστριψε και οδήγησε στην πτώση μου. Ο χιαστός και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς υπέστην σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο είναι προς το παρόν σταθερό αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί πλήρως. Παρότι δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο, δεν έχω καμία μετάνοια. Το να σταθώ στην αφετηρία ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήξερα ότι είχα μια ευκαιρία να κερδίσω – και αυτό από μόνο του ήταν μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι οι αγώνες ενέχουν ρίσκο. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άθλημα. Όπως και στη ζωή, παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές οι καρδιές μας ραγίζουν. Μερικές φορές δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούσαμε να κατακτήσουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθούμε. Εγώ προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Τόλμησα. Ελπίζω από το ταξίδι μου να κρατήσετε το θάρρος να τολμάτε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην παίρνετε ρίσκα για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη αποτυχία είναι να μην προσπαθείς».

https://www.instagram.com/p/DUjW2r8DUmb/

Λίντσεϊ Βον: Η στιγμή της πτώσης

Η έμπειρη αθλήτρια πέρασε με μεγάλη ταχύτητα πάνω από ένα ύψωμα και προσέκρουσε σε έναν από τους πλαστικούς σηματοδότες στο πλάι της διαδρομής, πριν καταλήξει βίαια στο έδαφος στον τελικό της Ολυμπιάδας.

Το δεξί της πόδι φάνηκε να χτυπά πρώτο στο χιόνι, ενώ ένα σύννεφο παγωμένης πούδρας σκέπασε την Αμερικανίδα. Στη συνέχεια αναποδογύρισε, χτυπώντας και τον ώμο της, πριν ακινητοποιηθεί στην πλαγιά.

Το κοινό στην Κορτίνα πάγωσε όταν τα ιατρικά συνεργεία έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το βουνό.

Οι διοργανωτές έβαλαν μουσική για να καλύψουν τις κραυγές της, την ώρα που την τοποθετούσαν σε φορείο, ενώ ο αγώνας της κατάβασης διακόπηκε προσωρινά, με τις υπόλοιπες αθλήτριες να περιμένουν στην κορυφή της πίστας.

Λίντσεϊ Βον: Μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010 στο Vancouver, η Βον κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατάβαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Αμερικανίδα που πετυχαίνει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Στην πλούσια καριέρα της μετρά 45 νίκες στην κατάβαση και 28 στο super-G, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριες ταχύτητας στην ιστορία του αλπικού σκι.

