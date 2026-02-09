Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

Η 41χρονη έχασε τον έλεγχο μόλις 12,5 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι
Το πώς ακριβώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το διεθνές πρακτορείο Associated Press.

Η Λίντσεϊ Βον γνωρίζει όσο λίγοι την ολυμπιακή πίστα κατάβασης - ένα από τα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι έχει σημειώσει ρεκόρ με 12 νίκες σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πίστα Olympia delle Tofane — έξι στην κατάβαση και έξι στο super-G — ενώ συνολικά έχει ανέβει 20 φορές στο βάθρο, από το πρώτο της κιόλας podium στο κύκλωμα το 2004.

Πώς, λοιπόν, η 41χρονη έχασε τον έλεγχο μόλις 12,5 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση και είχε μια τόσο σφοδρή πτώση στον αγώνα της Κυριακής στους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα;

Ακολουθεί τι συνέβη και γιατί, όπως το αποκωδικοποίησαν ειδικοί του Associated Press.

Το κρίσιμο πρώτο κομμάτι της πίστας

Το πιο εντυπωσιακό σημείο της κατάβασης είναι το Tofana schuss, ένα στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο τοιχώματα δολομιτικού βράχου, όπου οι αθλήτριες αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το πραγματικό «κλειδί» της διαδρομής βρίσκεται λίγο πιο ψηλά, πριν από το schuss: μια δεξιά στροφή που περιλαμβάνει και ανηφορικό τμήμα. Εκεί ήταν που έχασε τον έλεγχο η Βον.

«Η κλίση είναι έντονα αντίθετη», εξήγησε ο Κρίστιαν Γκεντίνα, παλαίμαχος Ιταλός σκιέρ από την Κορτίνα. «Σε αυτό το σημείο καθορίζεται η ταχύτητα για όλη τη συνέχεια της πίστας και αν δεν πάρεις τη σωστή γραμμή, η διαφορά είναι τεράστια, γιατί καταλήγεις να ανεβαίνεις ανηφορικά».

Το άλμα από το εξόγκωμα και η επαφή με την πόρτα

Η Βον προσπαθούσε να “παλέψει” την αντίθετη κλίση και κινούνταν ελαφρώς ανηφορικά, όταν ένα εξόγκωμα την πέταξε απότομα στον αέρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με τη δεξιά πλευρά της την τέταρτη πόρτα της διαδρομής.

Από εκείνο το σημείο άρχισε να εξελίσσεται η καταστροφή.

Η Αμερικανίδα προσπάθησε να στρίψει το σώμα της και να επανακτήσει την ισορροπία της στον αέρα, όμως προσγειώθηκε άτσαλα, με τα σκι κάθετα στη γραμμή πτώσης. Ακολούθησε σφοδρή πτώση, νέο εκτίναγμα στον αέρα και προσγείωση στην περιοχή του αυχένα, πριν γλιστρήσει για αρκετά μέτρα και ακινητοποιηθεί στο μέσο της πίστας, μακριά από τα δίχτυα ασφαλείας, σε εμφανώς σοβαρή κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο αριστερό πόδι και η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σταθερή.

«Μετά το σημείο αυτό η πίστα είναι εντελώς επίπεδη, οπότε στόχος είναι να περάσεις όσο πιο κοντά γίνεται από την πόρτα. Την πήρε εξαιρετικά τη στροφή, αλλά ήταν υπερβολικά κοντά και “πιάστηκε” πάνω της», δήλωσε η Νορβηγίδα σκιέρ Κάισα Βίκοφ Λίε. «Στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι θέλουν να κινούνται στα όρια – εκείνη απλώς τα ξεπέρασε λίγο».

Όπως σημείωσε η Λίε, το συγκεκριμένο τμήμα είναι πάντα ανώμαλο, όμως φέτος το τελευταίο εξόγκωμα λειτουργούσε περισσότερο σαν «ράμπα», κάτι που εξηγεί γιατί η Βον εκτοξεύτηκε απότομα στον αέρα.

«Είδα το βίντεο και, όπως όλοι, διαπίστωσα ότι στο ανηφορικό διπλό πέρασμα δέχθηκε ένα δυνατό “πέταγμα”, που οδήγησε σε μια πολύ σοβαρή πτώση», δήλωσε στο AP ο επικεφαλής προπονητής της αμερικανικής ομάδας, Πολ Κρίστοφικ.

Οι διοργανωτές υπερασπίζονται την προετοιμασία της πίστας

Ο υπεύθυνος των γυναικείων αγώνων, Πίτερ Γκέρντολ, υποστήριξε ότι το σημείο όπου έχασε τον έλεγχο η Βον «δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετικό από άλλες χρονιές».

«Αυτή είναι η κατάβαση της Κορτίνα και φέτος μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε στο AP. «Απονέμονται ολυμπιακά μετάλλια, οπότε η πίστα οφείλει να είναι απαιτητική».

Ερωτηθείς αν υπήρξε ειδική μέριμνα για τον έλεγχο του συγκεκριμένου εξογκώματος, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα. Σήμερα όλες οι αθλήτριες πέρασαν από εκεί χωρίς πρόβλημα. Η Λίντσεϊ έκανε ένα λάθος και αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας».

Ο αερόσακος ασφαλείας που άνοιξε κάτω από τη στολή

Όταν η Βον ακινητοποιήθηκε, τα σκι της κοιτούσαν προς αντίθετες κατευθύνσεις, παραμένοντας δεμένα στις μπότες. Κινήθηκε ελάχιστα, φέρνοντας το αριστερό της χέρι προς το σώμα, και παρέμεινε σχεδόν ακίνητη μέχρι να φτάσει η βοήθεια, έπειτα από στιγμές έντονης αγωνίας. Της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για αρκετά λεπτά, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο.

Κατά τη διάρκεια της πτώσης ενεργοποιήθηκε ο υποχρεωτικός αερόσακος ασφαλείας κάτω από τη στολή της, όπως επιβεβαίωσε στο AP η εταιρεία Dainese. Ο αερόσακος, ο οποίος ενεργοποιείται μέσω σύνθετου αλγορίθμου όταν ο αθλητής χάνει τον έλεγχο, ενδέχεται να μείωσε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Ήταν εμφανές ότι είχε ανοίξει, καθώς το στήθος της Βον φαινόταν διογκωμένο τη στιγμή που βρισκόταν στο χιόνι. Σύμφωνα με τον Μάρκο Παστόρε, υπεύθυνο για το σύστημα ασφαλείας της Dainese, ο αερόσακος ξεφουσκώνει περίπου μετά από 20 δευτερόλεπτα, κάτι που πιθανότατα συνέβη όσο η αθλήτρια βρισκόταν ακόμη στο έδαφος. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα επιχειρήσει να ανακτήσει έναν αισθητήρα τύπου «μαύρου κουτιού», ο οποίος θα μπορούσε να δώσει πολύτιμα δεδομένα για την πτώση.

