Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»

Το πρώτο μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Κορτίνα της Ιταλίας

Newsbomb

Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον γνωστοποίησε ότι υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί. Η 41άχρονη Αμερικανίδα αλπική σκιέρ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής (08/02) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου.

Ο πατέρας της υποστήριξε ότι θα προτιμούσε να αποσυρθεί από τον αθλητισμό.

Η Λίντσεϊ Βον σημείωσε ότι δεν έχει μετανιώσει καθόλου για την επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά τη σοκαριστική πτώση στο αγώνισμα της γυναικείας κατάβασης.

Περίπου 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η Αμερικανίδα σκιέρ χτύπησε ένα εμπόδιο με το χέρι της, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην πίστα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η πτώση της Βον στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη σε ατύχημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι.

Σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι τα ολυμπιακά της όνειρα δεν ολοκληρώθηκαν όπως είχε φανταστεί.

«Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο κλειστά στη γραμμή μου, όταν το δεξί μου χέρι μπλέχτηκε στην πόρτα, με έστριψε και προκάλεσε την πτώση. Ο χιαστός μου και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς υπέστην ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο αυτήν τη στιγμή είναι σταθερό αλλά θα χρειαστεί πολλαπλές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά», έγραψε.

Όπως επεσήμανε και μόνο η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το γεγονός ότι είχε «μία ευκαιρία να κερδίσω» ήταν μία νίκη από μόνα τους.

«Παρ’ ότι η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Το γεγονός να στέκομαι στην πύλη εκκίνησης, ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, που δεν θα ξεχάσω ποτέ», προσέθεσε.

Η αθλήτρια είπε, επίσης, ότι γνώριζε όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται το άθλημα.

«Όπως και στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε και μερικές φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές, οι καρδιές μας ραγίζουν. Κάποιες φορές, δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούσαμε. Όμως, αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής, ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε», συμπλήρωσε.

https://www.instagram.com/p/DUjW2r8DUmb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν θα αγωνιστεί ξανά»

Η Βον είναι τρεις φορές Ολυμπιονίκης και έκανε ντεμπούτο στους Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι, το 2002. Συμπλήρωσε την 5η ολυμπιακή της συμμετοχή στους εφετινούς Χειμερινούς Αγώνες.

Το 2019, είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από τον αθλητισμό. Ωστόσο, μερικούς μήνες έπειτα από χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης δεξιού γόνατος, προανήγγειλε το 2024 ότι σκόπευε να προπονηθεί ξανά με την εθνική ομάδα σκι των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στους New York Times.

Μετά τον τελευταίο της τραυματισμό, η επιστροφή της προκάλεσε ανησυχία στους κοντινούς της ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της. «Τώρα, είναι 41 ετών και αυτό είναι το τέλος της καριέρας της. Δεν θα υπάρξουν άλλοι αγώνες σκι για τη Λίντσεϊ», υποστήριξε.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η κόρη του αντέχει ψυχολογικά, ενώ, υπογράμμισε ότι δεν θα επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ούτε για να εμψυχώσει τους συμπαίκτες της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

09:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ζευγάρι διπλωματών ερευνώνται για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν - Τα παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον παιδόφιλο

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυρήχθηκε η Αίγινα λόγω του νερού

09:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ψάχνει συνέχεια στο «1000άρι» της Ντόχα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (10/02)

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος καβγάς στη Θερίσου - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να καταλάβετε αν έχετε AQ: Η νέα δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για επαγγελματική επιτυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος για την κατασκοπεία - Απολογείται στον στρατιωτικό εισαγγελέα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

07:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση Κυρανάκη ο Καρχιμάκης - Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ