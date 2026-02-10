Ολυμπιακοί Αγώνες – Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον: «Δεν μετανιώνω καθόλου, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»

Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον γνωστοποίησε ότι υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί. Η 41άχρονη Αμερικανίδα αλπική σκιέρ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής (08/02) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου.

Ο πατέρας της υποστήριξε ότι θα προτιμούσε να αποσυρθεί από τον αθλητισμό.

Η Λίντσεϊ Βον σημείωσε ότι δεν έχει μετανιώσει καθόλου για την επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά τη σοκαριστική πτώση στο αγώνισμα της γυναικείας κατάβασης.

Περίπου 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η Αμερικανίδα σκιέρ χτύπησε ένα εμπόδιο με το χέρι της, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην πίστα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η πτώση της Βον στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη σε ατύχημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι.

Σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι τα ολυμπιακά της όνειρα δεν ολοκληρώθηκαν όπως είχε φανταστεί.

«Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο κλειστά στη γραμμή μου, όταν το δεξί μου χέρι μπλέχτηκε στην πόρτα, με έστριψε και προκάλεσε την πτώση. Ο χιαστός μου και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς υπέστην ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο αυτήν τη στιγμή είναι σταθερό αλλά θα χρειαστεί πολλαπλές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά», έγραψε.

Όπως επεσήμανε και μόνο η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το γεγονός ότι είχε «μία ευκαιρία να κερδίσω» ήταν μία νίκη από μόνα τους.

«Παρ’ ότι η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Το γεγονός να στέκομαι στην πύλη εκκίνησης, ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, που δεν θα ξεχάσω ποτέ», προσέθεσε.

Η αθλήτρια είπε, επίσης, ότι γνώριζε όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται το άθλημα.

«Όπως και στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε και μερικές φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές, οι καρδιές μας ραγίζουν. Κάποιες φορές, δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούσαμε. Όμως, αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής, ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε», συμπλήρωσε.

https://www.instagram.com/p/DUjW2r8DUmb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν θα αγωνιστεί ξανά»

Η Βον είναι τρεις φορές Ολυμπιονίκης και έκανε ντεμπούτο στους Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι, το 2002. Συμπλήρωσε την 5η ολυμπιακή της συμμετοχή στους εφετινούς Χειμερινούς Αγώνες.

Το 2019, είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από τον αθλητισμό. Ωστόσο, μερικούς μήνες έπειτα από χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης δεξιού γόνατος, προανήγγειλε το 2024 ότι σκόπευε να προπονηθεί ξανά με την εθνική ομάδα σκι των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στους New York Times.

Μετά τον τελευταίο της τραυματισμό, η επιστροφή της προκάλεσε ανησυχία στους κοντινούς της ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της. «Τώρα, είναι 41 ετών και αυτό είναι το τέλος της καριέρας της. Δεν θα υπάρξουν άλλοι αγώνες σκι για τη Λίντσεϊ», υποστήριξε.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η κόρη του αντέχει ψυχολογικά, ενώ, υπογράμμισε ότι δεν θα επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ούτε για να εμψυχώσει τους συμπαίκτες της.

Διαβάστε επίσης