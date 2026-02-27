Έφτασε στο Ισραήλ το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford - Απάντηση για τις... τουαλέτες

Το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, έφτασε στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ.

Το πλοίο αναχώρησε από την Κρήτη μια μέρα νωρίτερα, μετά από στάση ανεφοδιασμού στην αμερικανική ναυτική βάση. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Χάιφα.

???? The USS Gerald R. Ford aircraft carrier arrived just off the coast of Israel https://t.co/TRvLi1eGgl pic.twitter.com/ywh1fQKCKp — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 27, 2026

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης έκαναν την εμφάνισή τους για προβλήματα με την υποβρύχια υποδομή του αεροπλανοφόρου. Ωστόσο, το Ναυτικό των ΗΠΑ διέψευσε αυτά τα δημοσιεύματα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης που εκφράζουν ανησυχία για τα συστήματα του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγιεινής. Αξιωματούχοι του Ναυτικού δηλώνουν ότι τα συστήματα του αεροπλανοφόρου λειτουργούν εντός των αναμενόμενων παραμέτρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης, το σύστημα Συλλογής, Συγκράτησης και Μεταφοράς Κενού (VCHT) επεξεργάστηκε περισσότερα από έξι εκατομμύρια καζανάκια τουαλέτας. Η διοίκηση του πλοίου αναφέρει ότι τα μπλοκαρίσματα καθαρίζονται άμεσα από εκπαιδευμένο προσωπικό ελέγχου ζημιών και μηχανικού με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας», αναφέρει η δήλωση.

https://www.instagram.com/p/DVObOKokohh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

