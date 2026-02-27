Οτσαλάν: «Θέλω να πιστεύω στο ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία

Τουρκία: Ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν δήλωσε ότι θέλει πάντα να πιστεύει σε μια «νέα εποχή»

Newsbomb

Οτσαλάν: «Θέλω να πιστεύω στο ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία
O Aμπντουλάχ Οτσαλάν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ηγέτης των Κούρδων ανταρτών του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν θέλει πάντα να πιστεύει στο «ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία, έναν χρόνο αφότου κάλεσε το κίνημά του να διαλυθεί, και κάλεσε το τουρκικό κράτος να αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ομιλία που ανέγνωσε εξ ονόματός του, κάτω από τη φωτογραφία του, στέλεχος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με την ευκαιρία αυτής της επετείου, ο Οτσαλάν δήλωσε σήμερα αποφασισμένος να «ξεκινήσει μια διαδικασία βασισμένη σε μια δημοκρατική κοινωνία και στο κράτος δικαίου».

Ο 76χρονος Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ένας ηγέτης που εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), κρατείται σε απομόνωση από το 1999 σε ένα νησί-φυλακή στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, χωρίς η τουρκική κυβέρνηση να έχει χαλαρώσει τις συνθήκες κράτησης ή να έχει κάνει λόγο για ενδεχόμενη αποφυλάκιση μετά την έκκλησή του για αποκήρυξη του ένοπλου αγώνα.

«Ανοίγει η πόρτα σε μια νέα πολιτική εποχή», δηλώνει ωστόσο, λέγοντας και πάλι ότι θέλει να «γυρίσει τη σελίδα μιας πολιτικής που βασιζόταν στη βία» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους» για καιρούς ειρήνης.

Επιτροπή του τουρκικού κοινοβουλίου παρέδωσε στις 18 Φεβρουαρίου την έκθεσή της σχετικά με την «ενσωμάτωση στην τουρκική κοινωνία» των μαχητών του PKK, αποκλείοντας ωστόσο κάθε αμνηστία και χωρίς να αποφαίνεται για την τύχη του ηγέτη του ένοπλου κουρδικού κινήματος.

Για τους βουλευτές του DEM, του τρίτου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος, που έχουν εμπλακεί πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία, είναι τώρα καιρός η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξαναπάρει την πρωτοβουλία.

Για την συμπρόεδρο του φιλοκουρδικού κόμματος, την Τιουλάι Χατιμογκιουλάρι, που μιλούσε κάτω από τη φωτογραφία του Οτσαλάν, ο οποίος εμφανίζεται με αδυνατισμένο πρόσωπο, ο ηγέτης του PKK επέδειξε «το κουράγιο ανοικοδόμησης του μέλλοντος. Στο εξής εναπόκειται στους πολιτικούς να λάβουν μέτρα».

Ο άλλος συμπρόεδρος του DEM, ο Τουντζέρ Μπακιρχάν, μίλησε για «ιστορική βούληση να λυθεί ένας κόμπος εκατό ετών»: «Όμως μία αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να αποκτηθεί από μονομερή διαβήματα, η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μονομερείς θυσίες», είπε.

«Στο εξής η ευθύνη ανήκει στο κράτος και στην εκτελεστική εξουσία» επέμεινε. «Είναι καιρός να περάσει σε συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα (...) Ο ρόλος και το νομικό καθεστώς του Οτσαλάν πρέπει να διασφαλιστούν με σαφήνεια. Μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους Κούρδους», η κοινότητα των οποίων αποτελεί περίπου το 20% του τουρκικού πληθυσμού, είπε.

«Το Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει γρήγορα τους απαραίτητους νόμους της διαδικασίας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του DEM Γκιουλιουστάν Κιλίτς Κοτσιγίτ, διεκδικώντας «έναν ειδικό νόμο, έναν ξεχωριστό νόμο, μόλις καταστεί δυνατό, που θα αφορά ιδιαίτερα τη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή όσων κατέθεσαν τα όπλα».

Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, έλαβε άδεια αρκετές φορές προκειμένου να συναντήσει τον ηγέτη του PKK στη φυλακή από τα τέλη του 2024. Έτσι, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν είχε καλέσει, με τη διαμεσολάβησή τους, στις 27 Φεβρουαρίου 2025 το PKK να «καταθέσει τα όπλα και (...) να διαλυθεί», δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «την ιστορική ευθύνη της έκκλησης αυτής».

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής και της κοινωνικής ειρήνης και όχι στα όπλα. Και σας καλώ να θέσετε αυτήν την αρχή σε εφαρμογή», είχε καλέσει ο Οτσαλάν. Στη συνέχεια, στις 12 Μαΐου, το κίνημα επιβεβαίωσε σε συνέδριό του τη διάλυσή του και τον Ιούλιο άρχισε να καταθέτει τα όπλα στη διάρκεια συμβολικής τελετής στο βόρειο Ιράκ, όπου έχει αποσυρθεί η πλειονότητα των μαχητών του.

Η διαδικασία αυτή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 με πρωτοβουλία του εθνικιστικού κόμματος MHP, συμμάχου της κυβέρνησης, αποσκοπεί να βάλει τέλος σε μάχες για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

14:24LIFESTYLE

MEGA: Η νέα σειρά θρίλερ με την υπογραφή Τσαμπάνη - Καλκόβαλη

14:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Δεν ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Οτσαλάν: «Θέλω να πιστεύω στο ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για την καθιερωμένη, μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε η «λαθρεπιβάτης» των υπερατλαντικών πτήσεων: Ταξίδεψε από το Νιου Τζέρσεϊ στο Μιλάνο χωρίς εισιτήριο και διαβατήριο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Η Huawei παρουσιάζει κορυφαίες καινοτομίες στη Μαδρίτη με επίκεντρο το επαγγελματικό running ρολόι

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Στιγμές τρόμου σε χιονοδρομικά - Σκιέρ σώθηκαν την τελευταία στιγμή

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μάχη… γιγάντων Ρεάλ - Σίτι στους «16» - Όλα τα ζευγάρια

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα σειρά SAMSUNG Galaxy S26: Οι προ-παραγγελίες ξεκίνησαν σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στο Ισραήλ το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford - Απάντηση για τις... τουαλέτες

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από Γκράβα: «Θωρακίζουμε τα σχολεία μας απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη»

13:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρτιος στο Half Note Jazz Club με jazz, blues και παγκόσμιους ρυθμούς

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η στάθμη του ποταμού Έβρου δεν υποχωρεί παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Nέα μελέτη: Οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo Sapiens είχαν ερωτικές σχέσεις

13:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός Ισραήλ τα ματς των Μακάμπι και Χάποελ κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Εφές

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Δεν θα είναι διαθέσιμο το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ο ανήλικος σκότωσε τον πατέρα του πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντανιέλ Σιάντ: Ο Γαλλοαλγερινός κυνηγός μοντέλων που «ψάρευε» νεαρά κορίτσια για τον Έπσταϊν - «Με βίασε, απείλησε να με σκοτώσει»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας 19χρονος

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ο ανήλικος πατροκτόνος φέρεται να είχε υποστεί βία από τον νεκρό πατέρα του - Στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μάχη… γιγάντων Ρεάλ - Σίτι στους «16» - Όλα τα ζευγάρια

12:15LIFESTYLE

Κώστας Δόξας για Μαρία Δεληθανάση: «Η πρώην γυναίκα μου με χειρίζεται - Δεν την έχω αγγίξει, εγώ είμαι το θύμα»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, ακυρώνονται πτήσεις, εκκενώνονται πρεσβείες - Ανησυχία για την ένταση Ιράν-ΗΠΑ

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία ατυχήματα: Αύξηση 18,4% σε έναν χρόνο- Λιγότεροι νεκροί, περισσότεροι τραυματίες - Γραφήματα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε η «λαθρεπιβάτης» των υπερατλαντικών πτήσεων: Ταξίδεψε από το Νιου Τζέρσεϊ στο Μιλάνο χωρίς εισιτήριο και διαβατήριο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ