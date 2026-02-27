Κώστας Δόξας: «Η πρώην γυναίκα μου με χειρίζεται - Δεν την έχω αγγίξει, εγώ είμαι το θύμα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Το Πρωινό του Γιώργoυ Λιάγκα στον ANT1, ο Κώστας Δόξας τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, για την οποία έχει κριθεί ένοχος.

Στον τραγουδιστή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες είναι χωρίς αναστολή, ενώ δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι είναι αθώος και αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί, ακόμη και μετά τη δικαστική απόφαση, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης. Ισχυρίστηκε ότι έχει δεχθεί ψυχολογική και σωματική βία από την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάσση, λέγοντας πως διαθέτει στοιχεία που, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του.

Τι υποστηρίζει για τη μεταξύ τους σχέση

O Κώστας Δόξας υποστήριξε ότι έχει νοσηλευτεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο έπειτα από περιστατικό που, όπως ανέφερε, προκλήθηκε από την πρώην σύζυγό του. «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα αφού πήρα το παιδί από το σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκανε λόγο για σημάδια στο σώμα του, τα οποία παρουσίασε στην εκπομπή, λέγοντας: «Αυτό που βλέπεις στο κεφάλι μου είναι σημάδι από στυλό που μου πέταξε στο κεφάλι».

Δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του είναι, κατά τον ίδιο, χειριστική και υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να αντιδράσει στην κατάσταση που – όπως ανέφερε - βίωνε. Ισχυρίστηκε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνοντας: «Ζητάω βοήθεια από όποιον έχει περάσει το ίδιο, γιατί ξέρω πως η πρώην γυναίκα μου κακοποιούσε συντρόφους και πριν και μετά από εμένα. Δεν είμαι ο μόνος», υποστήριξε.

Οι αναφορές για το παιδί και το βίντεο

Υποστήριξε ακόμη ότι η πρώην σύζυγός του δεν συμπεριφέρεται σωστά στο παιδί τους και έκανε λόγο για περιστατικά που, κατά τον ίδιο, προκαλούν ανησυχία.

«Στο βίντεο το παιδί μου φωνάζει και λέει “δεν μπορώ να αναπνεύσω”», ανέφερε, επιχειρώντας να προβάλει το σχετικό απόσπασμα στον αέρα της εκπομπής, κάτι που τελικά δεν του επετράπη.

Απηύθυνε έκκληση προς την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, προκειμένου – όπως δήλωσε – να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστεί η υπόθεση.

«Παλεύω να σταθώ όρθιος για το παιδί μου»

Σημείωσε πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις προσπαθεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, ενώ υποστήριξε ότι έχει απευθυνθεί σε κλινική για αξιολόγηση, διαψεύδοντας ισχυρισμούς περί ψυχιατρικών διαταραχών. «Ευτυχώς δεν με έδιωξε ο υπεύθυνος του μαγαζιού όπου δουλεύω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, προτεραιότητά του παραμένει η μικρή του κόρη. «Θέλω να είμαι όσο πιο δυνατός γίνεται για το παιδί μου. Δεν είμαι μπαμπάς του Σαββατοκύριακου», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης