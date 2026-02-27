Ισραήλ: Η αμερικανική πρεσβεία εκκενώνει το μη απαραίτητο προσωπικό της

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε σήμερα (27/2) μια ενημερωμένη ταξιδιωτική οδηγία που επιτρέπει την αναχώρηση των μη απαραίτητων υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους από την αμερικανική αποστολή στο Ισραήλ, επικαλούμενο κινδύνους ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη υπό το πρίσμα πρόσφατων περιστατικών ασφαλείας και μιας ενημερωμένης αξιολόγησης της κατάστασης.

​Η δήλωση πρόσθεσε ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς ή να απαγορεύσει τα ταξίδια Αμερικανικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους σε ορισμένες περιοχές του Ισραήλ, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, μερικές φορές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ παροτρύνθηκαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης από τη χώρα, όσο συνεχίζονται οι εμπορικές πτήσεις. Η επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση ενός εντατικού γύρου συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που έληξε χωρίς συμφωνίες. Στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι απέρριψαν το αίτημα της Ουάσινγκτον να σταματήσει πλήρως ο εμπλουτισμός ουρανίου στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να κατεδαφιστούν βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν τω μεταξύ διέταξε μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων και υποβρυχίων. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επίθεση στο άμεσο μέλλον.



