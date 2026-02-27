Ινδία: Διαμαρτυρία στη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, προκάλεσε πολιτική «θύελλα»

Μια «ημίγυμνη» διαμαρτυρία που διοργάνωσαν μέλη της νεολαίας του κόμματος της αντιπολίτευσης της Ινδίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί οδήγησε σε συλλήψεις, προκαλώντας πολιτική «θύελλα» στη χώρα.

Η διαμαρτυρία έλαβε χώρα στις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής, όταν αρκετά μέλη της νεολαίας του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου έβγαλαν τα σακάκια τους για να αποκαλύψουν μπλουζάκια που έφεραν φωτογραφία του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές έβγαλαν τα μπλουζάκια και τα σήκωσαν ψηλά, φωνάζοντας συνθήματα κατά της ανεργίας και της προτεινόμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, η οποία, όπως ισχυρίστηκαν, θα βλάψει τους αγρότες, τις μικρές επιχειρήσεις και το μέλλον των νέων.

Βίντεο των ανδρών έγινε viral στα social, προκαλώντας συζήτηση για τον τόπο και την στιγμή της διαμαρτυρίας, καθώς η πενθήμερη σύνοδος κορυφής παρουσιάστηκε ως καθοριστική στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία και τον Νότιο Ημισφαίριο. Μεγάλα ονόματα του κλάδου, όπως ο Σαμ Άλτμαν - διευθύνων σύμβουλος της OpenAI- και ο Ντάριο Αμοντέι -συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anthropic-, είχαν μιλήσει στην εκδήλωση μια μέρα πριν από τη διαμαρτυρία.

Επομένως, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε πολιτικό σημείο ανάφλεξης, με τους ηγέτες του κυβερνώντος κόμματος Bharatiya Janata Party (BJP) να το χαρακτήρισαν απερίσκεπτο και επιζήμιο για τη διεθνή εικόνα της Ινδίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση υποστήριξε το δικαίωμα των ακτιβιστών να διαμαρτύρονται και χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως επίθεση στη δημοκρατία.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι η διαμαρτυρία είχε προγραμματιστεί με σκοπό «να διαταράξει τη σύνοδο κορυφής». Οκτώ μέλη της παράταξης, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Νεολαίας, Uday Bhanu Chib, συνελήφθησαν με την κατηγορία της «συμμετοχής σε ταραχές».

Η παράταξη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ενώ ο Chib - τον οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε ως τον «κύριο δράστη» - δήλωσε ότι δεν ήταν παρών στη διαμαρτυρία, άλλα μέλη υποστηρίζουν ότι οι ενέργειές τους στόχευαν την κυβέρνηση και όχι την ίδια την εκδήλωση. Η αστυνομία ισχυρίστηκε επίσης ότι οι διαδηλωτές παραβίασαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ότι αρκετοί αστυνομικοί που ήταν σε υπηρεσία δέχθηκαν σπρωξίματα.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο Μόντι επέκρινε την αντιπολίτευση και την κατηγόρησε ότι αμαυρώνει την εικόνα της χώρας. «Μόλις παρακολουθήσαμε τη μεγαλύτερη διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο στην Ινδία. Και το Κογκρέσο και τα μέλη του μετέτρεψαν ένα παγκόσμιο γεγονός για την χώρας μας σε πλατφόρμα για τη βρώμικη και γυμνή πολιτική τους», είπε.