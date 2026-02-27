e-ΕΦΚΑ: Δεν θα είναι διαθέσιμο το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών»



Τα γραφεία του ΕΦΚΑ 

Μη λειτουργικό θα είναι από σήμερα, Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζει ο φορέας το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

- διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,

- χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος

- κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

