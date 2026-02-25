e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026
Παράταση έως τις 9 Μαρτίου δόθηκε για την υποβολή ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026 και Δώρου Χριστουγέννων 2025, ενώ διορθώσεις για ΑΠΔ Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να γίνουν έως τις 17 Μαρτίου χωρίς κυρώσεις.
Μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (και Δώρου Χριστουγέννων 2025) για όλες τις περιπτώσεις, όπως ανακοίνωσε ο e-Ε.Φ.Κ.Α..
Επίσης, για τις περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, μηνών Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 εντοπίσθηκαν λανθασμένες εγγραφές, η προθεσμία υποβολής τους, επεκτείνεται μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαρτίου, χωρίς επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να επανυποβληθούν ορθά.
Όπως σημειώνει τέλος ο e-ΕΦΚΑ, η παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.