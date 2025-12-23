Μπλόκα αγροτών: Τι ώρα θα βρέξει στη διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Με την κατάσταση στις εθνικές οδούς να είναι άκρως αποκαρδιωτική και τις ουρές των οχημάτων να μοιάζουν ατελείωτες, λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει στην κυκλοφορία από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., ενδιαφέρον έχουν οι καιρικές συνθήκες, που θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα βρέξει μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάτι που θα δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των εκδρομέων να φτάσουν στον προορισμό τους.

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα παρείχε ο Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Mega: «Δεν περιμένουμε καμία βροχή από την Αθήνα μέχρι τα Τέμπη. Αλλά αργά το βράδυ από τα Τέμπη μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές».

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία απηύθυνε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Διαβάστε επίσης