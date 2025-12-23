Μύλος τον Ξωτικών: Λιγότερες επισκέψεις λόγω αγροτικών μπλόκων - «Υπάρχει πτώση», λέει η διοργάνωση

Αισθητή είναι η μείωση της τουριστικής κίνησης στα Τρίκαλα καθώς τα συνεχόμενα αγροτικά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς επισκέπτες που σχεδίαζαν εκδρομές στην περιοχή τις ημέρες των γιορτών.

Στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται πτώση στην επισκεψιμότητα, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Νewsbomb.gr η πρόεδρος της διοργάνωσης, Έφη Λεβέντη.

Στιγμιότυπο από τον Μύλο των Ξωτικών στην πόλη των Τρικάλων Eurokinissi

«Η κίνηση έχει επηρεαστεί. Υπάρχει μείωση της επισκεψιμότητας, όχι όμως στο σημείο να μην έχουμε κόσμο. Σε σύγκριση με πέρυσι, παρατηρείται μια πτώση και γι’ αυτό υπάρχουν ακυρώσεις κυρίως στα ξενοδοχεία της περιοχής», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η κ. Λεβέντη διευκρινίζει πως η είσοδος στο πάρκο είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κράτηση επομένως δεν έχουν γίνει ακυρώσεις: «Ο Μύλος των Ξωτικών δεν έχει εισιτήριο. Όποιος θέλει, μπορεί να μπει στο αυτοκίνητό του και να έρθει χωρίς να έχει κάνει κάποια κράτηση. Το πάρκο είναι μεγάλο, 60 στρέμματα, και λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ».

Παρά τη μειωμένη κίνηση, η επισκεψιμότητα παραμένει σταθερή: «Υπάρχει κόσμος, απλώς είναι λιγότερος σε σχέση με άλλες χρονιές. Η μείωση είναι σε ένα ποσοστό, ωστόσο όσοι τελικά αποφασίζουν να έρθουν, λένε πως άξιζε τον κόπο, ακόμη κι αν ταλαιπωρήθηκαν λίγο στον δρόμο».

Κλείνοντας, η πρόεδρος του Μύλου των Ξωτικών στέλνει το δικό της μήνυμα ενόψει Χριστουγέννων: «Σας καλούμε στον 14ο Μύλο των Ξωτικών να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων στα Τρίκαλα. Καλές γιορτές σε όλους».

SOS από τον πρόεδρο των ξενοδόχων για τα μπλόκα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο κλάδος του τουρισμού λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο αποκλεισμός των εθνικών οδών προκαλούν ανυπολόγιστη ζημιά στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Οι ξενοδόχοι ζητούν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, προειδοποιώντας ακόμη και με νομικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Χατζής, έκανε λόγο για «αλγεινή κατάσταση» και ζήτησε να βρεθεί λύση εντός της ημέρας. Παρά τη δεδηλωμένη στήριξη του κλάδου στα αιτήματα των αγροτών, η ηγεσία των ξενοδόχων ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και η οικονομική αιμορραγία των μελών τους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Χατζή

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία

Φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι η δραματική επιβράδυνση των κρατήσεων δεν πλήττει μόνο τη φιλοξενία, αλλά υπονομεύει συνολικά την τοπική οικονομία των ορεινών περιοχών, που βασίζεται παραδοσιακά στην εορταστική περίοδο για να επιβιώσει τον χειμώνα. Με το οδικό δίκτυο να παραμένει αβέβαιο, η τουριστική αγορά εκπέμπει σήμα κινδύνου για μια «χαμένη» σεζόν.

