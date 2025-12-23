Λάρισα: Απο παρακαμπτήριους οδούς η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο της Νίκαιας

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους έμειναν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας με την τροχαία να μην επιτρέπει τελικά τη διέλευση των οχημάτων από τον δρόμο που άνοιξαν οι αγρότες με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Οι αγρότες διευθέτησαν τα οχήματά τους νωρίτερα το πρωί ώστε να είναι ελεύθερη μία λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο η ΕΛΑΣ δεν επέτρεψε την διέλευση ιδιωτικών οχημάτων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Ο φόρτος οχημάτων συγκεντρώνεται στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατυκάμπου, όπου υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες.

Οι αγρότες προτίθενται να κάνουν σύσκεψη μέσα στην ημέρα ώστε να προχωρήσουν σε νέα διευθέτηση των τρακτέρ τους, ζητώντας από την Αστυνομία να πειτρέψει την κίνηση των ΙΧ στην Νέα Εθνική Οδό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ