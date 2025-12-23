Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

Ο νορβηγικός σολομός, ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια κατανάλωσης, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν παρουσία παρασίτων και επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα εκτροφής.

Έρευνα Τούρκου ακαδημαϊκού που ειδικεύεται στις ασθένειες των ψαριών καταδεικνύει ότι ο νορβηγικός σολομός εκτροφής περιέχει έως και 70 είδη παρασίτων, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν και στις τοπικές εκμεταλλεύσεις, προκαλώντας μαζική θνησιμότητα και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Επιπλέον, τα ψάρια αυτά εκτίθενται σε ποικιλία χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ασθενειών στις ιχθυοκαλλιέργειες, όπως αντιβιοτικά και φυτοφάρμακα, τα οποία συχνά παραμένουν στο κρέας και μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των καταναλωτών.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2024, η οργάνωση foodwatch ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο να πείσει τους καταναλωτές να αποφεύγουν τον νορβηγικό σολομό, καταγγέλλοντας τη συστηματική κακή κατάσταση των ιχθυοτροφείων και την ύπαρξη ασθενειών που συχνά αγνοούνται.

Παράλληλα, βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι ακόμη και προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως «βιολογικά» ενδέχεται να περιέχουν απαγορευμένα τοξικά φυτοφάρμακα, καθώς η νορβηγική εταιρεία Mowi εκμεταλλεύεται νομοθετικά κενά για να προωθεί τα ψάρια της ως βιολογικά, παρά την έκθεσή τους σε πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει υψηλότερα επίπεδα ρύπων όπως πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) και διοξίνες στον σολομό εκτροφής, ουσίες που συνδέονται με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο και διαταραχές στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Επιπλέον, βαρέα μέταλλα όπως υδράργυρος και μόλυβδος ανιχνεύονται στα εκτρεφόμενα ψάρια, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τη μακροχρόνια κατανάλωσή τους. Από διατροφικής άποψης, ο άγριος σολομός έχει πλεονέκτημα καθώς διαθέτει υψηλότερη περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, σε αντίθεση με τον σολομό εκτροφής που καταναλώνει κυρίως φυτικές ζωοτροφές, αυξάνοντας την αναλογία ωμέγα-6.

Πρόωροι θάνατοι και ζητήματα ποιότητας στην παραγωγή σολομού

Περίπου 63 εκατομμύρια σολομοί εκτροφής πέθαναν πρόωρα το 2023 σε υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις της Νορβηγίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το phys.org. Αν και τα ψάρια αυτά προορίζονται για ζωοτροφή ή βιοκαύσιμα, υπάρχουν αναφορές για την πώληση κακής ποιότητας σολομού ως «ανώτερης» ποιότητας προϊόντα, παρά τις παραβάσεις των κανονισμών.

Η Νορβηγική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων επιβεβαίωσε την ύπαρξη ανωμαλιών σε μεγάλο ποσοστό ιχθυοτροφείων, επισημαίνοντας κρούσματα τραυματισμένων και παραμορφωμένων ψαριών.

Παρά τις ανησυχίες, πρόσφατη ανάλυση δειγμάτων καπνιστού σολομού δεν εντόπισε υπολείμματα αντιβιοτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση είναι γενικά ασφαλής.

Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους, προτείνονται εναλλακτικές πηγές ωμέγα-3, όπως οι σαρδέλες, που θεωρούνται πιο ασφαλείς και φυσικές.