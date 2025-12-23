Καλαμάτα: «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του 

Καλαμάτα: «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού
Τέσσερις ημέρες μετά τον αιφνίδιο χαμό του βρέφους, που κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του και το δίδυμο αδελφάκι του, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι της οικογένειας ζουν με την αγωνία να μάθουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η μητέρα, οι παππούδες αλλά και η προγιαγιά του βρέφους περιγράφουν όλα όσα γνωρίζουν μέχρι στιγμής. Το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν οι γονείς ξύπνησαν, θεωρούσαν πως και τα δύο μωρά τους ήταν καλά.

«Εκείνη την ώρα που πήγε να την ξυπνήσει δεν ξύπναγε αυτή φώναζαν. Μέχρι 3 η ώρα που κοιμηθήκαμε, ήταν σφεντόνα το παιδί και έπαιζε κιόλας και χαμογέλαγε, κάνανε παιχνίδια, μετά έπεσαν για ύπνο», λέει στο Mega ο παππούς του.

Οι γονείς αναφέρουν ότι δεν συνήθιζαν να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους. Εκείνη τη νύχτα, όπως λένε, το έκαναν επειδή τα δίδυμα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα.

«Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που βάλαμε τα παιδιά στο κρεβάτι μας. Έχουν την κούνια τους. Εκείνο το βράδυ όμως έκλαιγαν πολύ».

Αντίθετα, η γιαγιά του βρέφους επιμένει πως αυτό συνέβαινε συχνά και υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει τους γονείς για τον κίνδυνο.

Στο Mega μίλησε για πρώτη φορά και η προγιαγιά του παιδιού, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να κρατήσει κακία σε κανέναν για την τραγωδία.

«Όλοι οι γονείς τα παιδιά τους τα μεγάλωσαν στα κρεβάτια. Η 19χρονη φοβόταν για τα παιδιά της και προσπαθούσε να είναι ξύπνια».

Όταν το μωρό μεταφέρθηκε στους γιατρούς, ήταν ήδη χωρίς ζωή. Κάποιοι συγγενείς εκφράζουν την εκτίμηση ότι ίσως το κοριτσάκι καταπλακώθηκε άθελά του κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον πατέρα του, χωρίς να γίνει αντιληπτό. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που η 19χρονη μητέρα απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε μαζί μας στο κρεβάτι μαζί με τα ειδικά διαχωριστικά ενδιάμεσα, τις ”φωλιές τους”. Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να καταπλακώθηκε από εμάς».

Στενή φίλη της οικογένειας αναφέρει πως το βρέφος ήταν σε καλή κατάσταση υγείας το τελευταίο διάστημα.

«Το παιδί είχε περάσει μία ουρολοίμωξη πρόσφατα και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Παίδων που σημαίνει ότι το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία».

Λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα, η οικογένεια βιώνει ανείπωτο πόνο, περιμένοντας τα επίσημα πορίσματα που θα ρίξουν φως στην τραγωδία.

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και ζητούν να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τον πρόωρο και απροσδόκητο θάνατο της κόρης τους.

Η προγιαγιά του παιδιού, μιλώντας στο Μega, περιγράφει την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα, ο οποίος όπως λέει, δεν έχει ακόμα μπορέσει να μιλήσει για όσα συνέβησαν.

«Δεν μας έχει μιλήσει. Δεν μας λέει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, απολύτως το παιδί. Και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα κι εμείς. Δεν μας απάντησε. Δεν μας απάντησε σε τίποτα. Από τη (μητέρα) είναι πιο κοντός και είναι σωματώδης. Ήρθε το παιδί. Ήρθε στο σπίτι μου. Συναντηθήκαμε. Ήρθε το παιδί, απλώς δεν μιλάει και δεν λέει κουβέντα. Σε κανέναν. Τίποτα το παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και ούτε μπορούμε να επιμένουμε. Σε έναν γονιό με αυτό που πάθαμε και έτσι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Ερωτεύτηκε το παιδί αυτό, εντάξει. Τι να κάνουμε. Όλοι αυτά κάνουμε, ερωτευόμαστε και προχωράμε να ανοίξουμε μία οικογένεια. Από εκεί και πέρα όταν μας βρίσκουν αυτά τα πράγματα…Τι να κάνουμε. Ήταν να παντρευτεί πιο μπροστά, που ήταν έγκυος. Αλλά ήταν σε ακινησία και δεν μπορούσε να κάνει πολιτικό γάμο. Σπάσανε τα νερά και έφυγε και πήγε. Τη μία μέρα πήγαν στον συμβολαιογράφο για να κάνουν τον πολιτικό γάμο και την άλλη πήγαμε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε να κάνει. Και μετά θα έκανε θρησκευτικό για να βαφτίσει και τα παιδάκια της».

