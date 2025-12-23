Ταϊλάνδη: Νόμιζε ότι ήταν μόνος σε εγκαταλελειμμένο ζωολογικό κήπο, αλλά έκανε λάθος

Οι λεγόμενοι εξερευνητές, συνήθως youtuber - ταξιδευτές, επισκέπτονται διάφορα μέρη για τη συγκίνηση και για να ανακαλύψουν τις κρυμμένες ιστορίες και την ομορφιά του παρελθόντος μία περιοχής.

Αλλά ο Βρετανός YouTuber Σον Κινγκ - ο οποίος καταγράφει τα ταξίδια του σε όλη την Ασία και τις περιηγήσεις του σε εγκαταλελειμμένα μέρη - περίμενε ότι θα ήταν μόνος του σε έναν παροπλισμένο ζωολογικό κήπο στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.

Πριν από το κλείσιμό του το 2021, ο ζωολογικός κήπος φιλοξενούσε μια ποικιλία από εξωτικά ζώα, όπως τίγρεις, πιθήκους, αρκούδες και ελέφαντες.

Αλλά η διαμάχη με φιλοζωική που χαρακτήρισε το πάρκο ως «κόλαση στη Γη για τα ζώα», οδήγησε στο λουκέτο, λόγω «οικονομικών ανησυχιών» μετά την πανδημία και τα ζώα βάσει των ενημερώσεων να μεταφέρονται σε κοντινά καταφύγια.

Ο Σον κατευθύνθηκε μέσα στον πρώην ζωολογικό κήπο τον Ιούνιο του 2023, πιστεύοντας ότι ήταν μόνος του.

Ενώ περιπλανιόταν στον παραμελημένο χώρο, πλησίασε προς ένα σημείο που νόμιζε ότι «φαινόταν λίγο δυσοίωνο».

Πλησίασε και στάθηκε πάνω από μια πισίνα με ένα σιντριβάνι στη μέση, και κάπου εκεί κατάλαβε ότι η αριθμητική υπεροχή του μόλις εξανεμίστηκε.

Κοιτάζοντας μέσα στα θολά νερά, είπε: «Αποκλείεται, γαμώτο! Φίλε, είναι ακόμα εδώ μέσα, γαμώτο! Γελάς. Αυτό έχει εγκαταλειφθεί!

«Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα... Εννέα. Υπάρχουν εννέα κροκόδειλοι. Γελάς. 10, 11! 12! Γαμώτο. Βγάλτε τους από εδώ».

Στη συνέχεια, ο Σον πέταξε ένα τούβλο στο νερό και οι καμουφλαρισμένοι κροκόδειλοι βγήκαν αμέσως από τις κρυψώνες τους.

Όμως δεν ήταν μόνο οι κροκόδειλοι τα μοναδικά ζώα που περιφέρονταν στον άδειο ζωολογικό κήπο.

Τα πλάνα του Sean έδειχναν επίσης ένα κοπάδι ελαφιών και μια μοναχική τίγρη, την οποία πίστευε ότι κάποιος τάιζε. Η τύχη των ζώων από τότε παραμένει άγνωστη.