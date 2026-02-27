Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στο κεντρικό Αιγαίο

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους και κεντρικού Αιγαίου, διεξήχθη την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, η Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

