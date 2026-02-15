Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε 2,4 τόνους κοκαϊνης σε πλοίο στην Πολυνησία

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε 2,4 τόνους κοκαϊνης σε πλοίο στην Πολυνησία
Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 2,4 τόνων κοκαΐνης πάνω σε πλοία στην Πολυνησία κατά τη διάρκεια επιχείρησης διεξαχθείσας σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές του αρχιπελάγους, υπεράκτιου εδάφους της Γαλλίας στον νότιο Ειρηνικό.

Η κατάσχεση των κάπου 100 δεμάτων κοκαΐνης, που έγινε την Πέμπτη στην ανοικτή θάλασσα με την υποστήριξη στρατιωτικού αεροσκάφους, αύξησε σε σχεδόν 12 τόνους την ποσότητα των ναρκωτικών που έχει πέσει στα χέρια των αρχών στα πολυνησιακά ύδατα μέσα σ’ έναν μήνα: έγιναν τρεις κατασχέσεις πελώριων φορτίων--μεταξύ δύο και πέντε τόνων η καθεμιά--πάνω σε πλοία, καθώς και 473 κιλών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Παπέτ.

Τα ναρκωτικά δεν είχαν προορισμό τη γαλλική Πολυνησία· διακινητές τα μετέφεραν από τις χώρες όπου παράγονται, στη Λατινική Αμερική, σε κράτη όπου καταναλώνονται στον Ειρηνικό, όπως η Νέα Ζηλανδία και πάνω απ’ όλα η Αυστραλία.

Όπως σε όλες τις πρόσφατες κατασχέσεις, τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα.

«Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πρακτικές δυνάμει του διεθνούς δικαίου και σε επικοινωνία με την εισαγγελία της Παπέτ, το πλοίο και το πλήρωμά του συνέχισαν το ταξίδι», σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμοστείας της περιοχής, που δεν διευκρίνισε τη σημαία του κράτους που έφερε το σκάφος, ούτε από πού είχε αναχωρήσει.

Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία, όμως η εισαγγελία της Παπέτ προτιμά να αφιερώνει πόρους σε υποθέσεις που αφορούν άμεσα την Πολυνησία.

Αφήνει έτσι στα κράτη υπό τη σημαία των οποίων πλέουν τα σκάφη, ή στα κράτη για τα οποία προορίζονταν τα ναρκωτικά, την ευθύνη χειρισμού των ιδιαίτερα περίπλοκων φακέλων. Τα πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά τίθενται υπό παρακολούθηση κρατών του Ειρηνικού.

Η επιχείρηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υποστηρίχθηκε από τη χωροφυλακή και την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (Office français antistupéfiants, OFAST), «σε συντονισμό με υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης», κατά την ίδια πηγή.

Το 2025, το γαλλικό ΠΝ προχώρησε σε κατασχέσεις 87,6 τόνων ναρκωτικών διεθνώς (+81% σε ετήσια βάση), συμπεριλαμβανομένων 58 τόνων κοκαΐνης. Επρόκειτο για αριθμούς ρεκόρ.

