Ρόμπερτ Κένεντι: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια, συνήθιζα να κάνω κοκαΐνη από τα καθίσματα τουαλέτας»

Σε μία συγκλονιστική στιγμή κατά τη διάρκεια συνέντευξης για ένα podcast, ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (RFK), ανιψιός του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, παραδέχθηκε ότι έχει σνιφάρει κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας, ενώ αναφερόταν στο παρελθόν του με τα ναρκωτικά, καθώς και τις δεκαετίες μάχης για την απεξάρτηση.

Ο RFK Τζούνιορ προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του «This Past Weekend with Theo Von», αναφέροντας ότι είχε συναντήσει τον κωμικό κατά τη διάρκεια συναντήσεων απεξάρτησης που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Αυτό έδωσε στον επικεφαλής του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ την ευκαιρία να σχολιάσει ότι «δεν φοβάμαι τα μικρόβια — συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από τα καθίσματα τουαλέτας».

«Αν δεν το κάνω, αν δεν το αντιμετωπίσω, που για μένα σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα. Είναι απλά κακό για τη ζωή μου», είπε ο Κένεντι για το ταξίδι απεξάρτησής του.

HHS Secretary RFK Jr:



“I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/aqKZTEujXk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 12, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρελθόν του υπουργού Υγείας, και πρώην ανεξάρτητου υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του 2024, προκαλεί αντιδράσεις.

Τον Αύγουστο του 2024 ο τότε υποψήφιος πρόεδρος αποκάλυψε ότι αυτός ήταν πίσω από τον εντοπισμό μίας νεκρής αρκούδας στο Central Park της Νέας Υόρκης, δίνοντας επιτέλους λύση σε ένα μυστήριο ετών.

*Με πληροφορίες από New York Post, Reuters

Διαβάστε επίσης