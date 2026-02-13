Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου ο επόμενος γύρω των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία

Newsbomb

Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (...) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συζητούν για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία. Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί, αλλά δήλωσε πως είναι απίθανο τέτοιες συνομιλίες να προχωρήσουν πέραν της συζήτησης πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Donald Trump,Volodymyr Zelenskyy

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

AP

Αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο οι Αμερικανοί

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους New York Times ότι ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις έναντι της Μόσχας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Η Ουκρανία προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί καθώς επιχειρεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της Ουάσινγκτον αλλά να αποφύγει συμβιβασμούς, τους οποίους θεωρεί απαράδεκτους, όπως την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επιθυμία των ΗΠΑ να σταματήσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο υπαγορεύεται από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, είπε ο Ζελένσκι, η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ πιθανότατα θα απομακρυνθεί από την Ουκρανία.

«Φυσικά, είναι επιθυμητό για εμάς να μην φύγουν οι Αμερικανοί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αναφερόμενος στον στόχο του Ιουνίου που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «πιθανότατα θα ασκήσει πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

14:54WHAT THE FACT

Παρασκευή και 13: Ο φόβος για την πιο άτυχη ημέρα του χρόνου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Το Αργοστόλι πλημμύρισε ξανά: Εικόνες χάους μετά τη νέα νεροποντή – Οι προτάσεις Τσατραφύλλια για θωράκιση της πόλης

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε πεζή στο Ηράκλειο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα – Αυξάνουν την πίεση οι Αμερικανοί

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΜΣΤ: Αναπλάθοντας την παράδοση - O Πάνος Βαλσαμάκης και η γέννηση της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής

14:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου: «Ραντεβού στο Άλσος»

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Ποιος είναι ο Ταρίκ Ραχμάν - Μετά από 17 χρόνια εξόριστος, τώρα θα γίνει πρωθυπουργός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε 3 οικισμούς - Εκκενώθηκαν σπίτια

14:06LIFESTYLE

Οι KNEECAP έρχονται στο Rockwave Festival να σαρώσουν το Σάββατο 20 Ιουνίου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΝΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χειροπέδες σε 49χρονο για παιδική πορνογραφία

13:45ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπαστράτος: Επέκταση στις γραμμές παραγωγής με στόχο εξαγωγές άνω των 600 εκατ. ευρώ

13:35ΕΛΛΑΔΑ

«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας -Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο: Αισιοδοξία για επιστολική ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στα Άνω Λιόσια: 44χρονος ασελγούσε σε ανήλικα δίνοντάς τους χρήματα

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Ποιος είναι ο Ταρίκ Ραχμάν - Μετά από 17 χρόνια εξόριστος, τώρα θα γίνει πρωθυπουργός

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας -Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Το Αργοστόλι πλημμύρισε ξανά: Εικόνες χάους μετά τη νέα νεροποντή – Οι προτάσεις Τσατραφύλλια για θωράκιση της πόλης

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε πεζή στο Ηράκλειο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ