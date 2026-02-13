Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (...) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ο διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι θα ηγείται της ρωσικής αποστολής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συζητούν για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία. Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί, αλλά δήλωσε πως είναι απίθανο τέτοιες συνομιλίες να προχωρήσουν πέραν της συζήτησης πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. AP

Αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο οι Αμερικανοί

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στους New York Times ότι ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις έναντι της Μόσχας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Η Ουκρανία προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί καθώς επιχειρεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της Ουάσινγκτον αλλά να αποφύγει συμβιβασμούς, τους οποίους θεωρεί απαράδεκτους, όπως την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επιθυμία των ΗΠΑ να σταματήσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο υπαγορεύεται από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, είπε ο Ζελένσκι, η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ πιθανότατα θα απομακρυνθεί από την Ουκρανία.

«Φυσικά, είναι επιθυμητό για εμάς να μην φύγουν οι Αμερικανοί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αναφερόμενος στον στόχο του Ιουνίου που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «πιθανότατα θα ασκήσει πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα».

