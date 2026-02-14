Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

Οι αρχές της Κολομβίας ξανάρχισαν τους ψεκασμούς με γλυφοσάτη από τον αέρα για να καταπολεμήσουν την εξάπλωση των καλλιεργειών κόκας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπογοτά, καθώς η Ουάσιγκτον απαιτεί να εντατικοποιηθεί η μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ ασκούν μεγάλη πίεση στην Κολομβία, τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, για να μειώσει τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς η παραγωγή και οι εξαγωγές της λευκής σκόνης βρίσκονται σε άνοδο αφότου ανέλαβε την εξουσία ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Η Κολομβία άρχισε την εξάλειψη καλλιεργειών κόκας με drones» και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε μέσω X η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει το παιγνίδι: λιγότερες καλλιέργειες κόκας, περισσότερη ασφάλεια στην Κολομβία, λιγότερα θανατηφόρα ναρκωτικά στους αμερικανικούς δρόμους», διαβεβαίωσε.

Οι αεροψεκασμοί γλυφοσάτης είχαν απαγορευτεί στην Κολομβία το 2015, εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονταν για την ανθρώπινη υγεία.

Όμως ο πρόεδρος Πέτρο, που επέκρινε ασταμάτητα με σφοδρότητα τη χρήση γλυφοσάτης όταν ήταν γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, αναθεώρησε τη στάση του. Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο πως η πρακτική αυτή θα ξαναρχίσει να χρησιμοποιείται, όπως απαιτούσε η Ουάσιγκτον.

Οι διμερείς σχέσεις μοιάζουν σαν να έχουν αλλάξει πορεία μετά τη συνάντηση στην αρχή του μήνα των προέδρων Πέτρο και Τραμπ στην Ουάσιγκτον σε αναζήτηση πεδίου συνεννόησης έπειτα από μήνες εντάσεων και σφοδρών φραστικών πυρών που κλιμακώνονταν.

Η νέα πολιτική προβλέπει ότι drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα κάνουν ελεγχόμενους ψεκασμούς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος το ζιζανιοκτόνο να επηρεάσει τον πληθυσμό και τα οικοσυστήματα, ανέφερε ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Αντρές Ιδάραγα.

Οι ψεκασμοί θα γίνονται σε άντρα της διακίνησης ναρκωτικών, όπου ένοπλες οργανώσεις «υποχρεώνουν τους αγρότες να καλλιεργούν κόκα», φυτό τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης, διευκρίνισε.

Οι κάτοικοι αντιτίθενται στη χρήση της γλυφοσάτης για λόγους υγείας και επειδή καταστρέφει επίσης νόμιμες καλλιέργειες. Είχαν καταγγείλει εξάλλου στο παρελθόν ανωμαλίες στην ανάπτυξη των εμβρύων εξαιτίας των ψεκασμών γλυφοσάτης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει και αυτός προειδοποιήσει εναντίον της χρήσης του ιδιαίτερα αποτελεσματικού ζιζανιοκτόνου, που θεωρεί δυνητικά καρκινογόνο.