Ο Τζακ Ντόρσεϊ, συνιδρυτής του Twitter, απέλυσε 4,000 άτομα λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Σε αυτή την εικόνα της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter Jack Dorsey καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον. (AP Photo, Αρχείο)

Μία επιστολή απόλυσης του μισού σχεδόν παγκόσμιου δυναμικού της έστειλε την Πέμπτη, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψηφιακών πληρωμών στον κόσμο.

Τις 4.000 απολύσεις υπογράφει ο Τζακ Ντόρσεϊ, Διευθύνων Σύμβουλος της Block και συνιδρυτής του Twitter και ο λόγος ήταν η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Block, διαχειρίζεται το Square, το Cash App και το οικοσύστημά της Bitcoin.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μειώνει την εργασία. Τη μεταμορφώνει, την επιταχύνει και στις πιο ειλικρινείς περιπτώσεις την αντικαθιστά». Αυτό κατέστη σαφές από τον Ντόρσεϊ, ενώ η μετοχή της Block σημείωσε άνοδο 23% μετά το πέρας του ωραρίου. Η αγορά επιβράβευσε τις απολύσεις 4.000 ανθρώπων.

Και δεν είναι ο μόνος. Η Amazon ανακοίνωσε 30.000 απολύσεις τους τελευταίους πέντε μήνες, επικαλούμενη την αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Το Pinterest μείωσε το 15% του εργατικού δυναμικού του, τον Ιανουάριο ως μέρος μιας «στρατηγικής στροφής στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η Salesforce μείωσε την υποστήριξή της από εννέα χιλιάδες σε πέντε χιλιάδες άτομα. Η Duolingo τερμάτισε τις συμβάσεις με το 10% των εργαζομένων της επειδή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να χειριστεί μεταφραστικές εργασίες».

Σύμφωνα με την εταιρεία επανατοποθέτησης θέσεων εργασίας Challenger, Gray & Christmas, το 2025 οι εταιρείες απέδωσαν ρητά 55.000 απολύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη – περισσότερο από δώδεκα φορές τον αριθμό από δύο χρόνια νωρίτερα.

Και το 2026 ξεκίνησε με 26.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας να καταργούνται μόνο τις πρώτες εβδομάδες του έτους. Το μοτίβο τείνει πλέον να καθιερωθεί.

Αλλά οι CEOs πρέπει να απαντήσουν δημόσια, αν λαμβάνουν τις αποφάσεις με βάση αυτό που ήδη επιδεικνύει η τεχνητή νοημοσύνη ή αυτό που υπόσχεται να αποδείξει;

Το Harvard Business Review δημοσίευσε έρευνα τον Ιανουάριο του 2026 με ένα δυσάρεστο συμπέρασμα: οι εταιρείες απολύουν λόγω των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και όχι λόγω της πραγματικής τους απόδοσης.

Και η εταιρεία συμβούλων τεχνολογίας Gartner προσθέτει μία διάσταση προβληματισμού: μόνο μία στις πενήντα επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη παράγει μετασχηματιστική αξία. Μόνο ένας στους πέντε παράγει μετρήσιμη απόδοση.

Η εταιρεία ανάλυσης Forrester προχωρά παραπέρα. Προβλέπει ότι οι μισές από τις απολύσεις που αποδίδονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα ακολουθηθούν από αθόρυβες επαναπροσλήψεις - αλλά υπεράκτιες και με σημαντικά χαμηλότερους μισθούς. Το 55% των εργοδοτών που έχουν ήδη απολύσει λόγω τεχνητής νοημοσύνης αναφέρουν ότι μετανιώνουν. Ανακαλύπτουν ότι απέλυσαν για να καλύψουν δυνατότητες που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη.

Το Harvard Business Review δημοσίευσε επίσης πρόσφατα μια μελέτη από το UC Berkeley και το Yale που προσθέτει ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μειώνει την εργασία, την εντείνει. Οι εργαζόμενοι που υιοθετούν αυτά τα εργαλεία δεν εργάζονται λιγότερο, εργάζονται περισσότερο, καλύπτουν περισσότερους ρόλους, αναλαμβάνουν καθήκοντα που προηγουμένως δικαιολογούσαν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Η παραγωγικότητα αυξάνεται. Αλλά και η επαγγελματική εξουθένωση, ο κύκλος εργασιών και η μέση ποιότητα εργασίας.

Και στο μεταξύ, οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου εξαφανίζονται. Οι δουλειές που μάθαινε μια γενιά αυτοματοποιούνται πρώτα, επειδή είναι οι πιο προβλέψιμες.

Η Gen Z – η γενιά με τη μεγαλύτερη ικανότητα να εργάζεται με τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τη Forrester – είναι επίσης αυτή που βρίσκει λιγότερες ανοιχτές πόρτες για να εισέλθει στην αγορά εργασίας.