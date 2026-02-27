Λουτράκι: Ανατροπή με τη δολοφονία 17χρονου - Τον έσφαξαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσυκλέτας

Ανατροπή στη δολοφονία στο Λουτράκι με θύμα έναν 17χρονο καθώς ενώ αρχικά φαινόταν πως πίσω από το φονικό βρισκόταν μια ληστεία στο σπίτι της γιαγιάς του φίλου του, το σενάριο που έφερε το τραγικό αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 19χρονος τραυματίας, ανέφερε πως ο καυγάς με την άλλη παρέα, έγινε για έναν σπασμένο καθρέφτη από μια μοτοσικλέτα. Τότε οι νεαροί έκλεισαν ραντεβού ώστε να πληρώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο 17χρονος, με το αποτέλεσμα να καταλήγει στη δολοφονία του συνομήλικού του και στον τραυματισμό ενός 19χρονου.

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις στους αστυνομικούς, ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να έπεισε τις Αρχές.