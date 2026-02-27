Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Πάσχα νωρίτερα: Μπήκε στην κουζίνα και έψησε τσουρέκια με τον κουμπάρο της

Η Δέσποινα Βανδή αγαπά τη μαγειρική και απολαμβάνει να περνά τον ελεύθερο χρόνο της φτιάχνοντας νόστιμες συνταγές για τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Αυτή τη φορά η δημοφιλής τραγουδίστρια μπήκε στη κουζίνα του νέου της σπιτιού και έφτιαξε πασχαλινά τουσρέκια με τη βοήθεια του κουμπάρου της και σκηνοθέτη, Κώστα Καπετανίδη.

Οι δυο τους δοκίμασαν τα αφράτα τσουρέκια που έψησαν, όπως φαίνεται σε story που ανήρτησε η τραγουδίστρια στα social media. Με διάθεση αστεϊσμού η ίδια θέλησε να πειράξει τον φίλο της, λέγοντας του: «Με το μαλακό Κωστάκη μου, έχεις φάει σχεδόν το μισό τσουρέκι. Κάπως έτσι έτρωγα και εγώ το ψωμί, όταν με έστελνε η μάνα μου να πάρω ψωμί, από ευγένεια το έτρωγα κι εγώ, όχι από πείνα. Και του χρόνου με υγεία».

