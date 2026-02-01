Ο Φοίβος αποκαλύπτει την φάρσα περιοδικού και την αγωγή με την Βανδή - «Μας είπαν σατανιστές»

Ο Φοίβος σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στο τραγούδι «Προφητείες» που είχε βγάλει με τη Δέσποινα Βανδή. Ο συνθέτης και στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μιλώντας για το συγκεκριμένο κομμάτι, ανέφερε πως είχε βγει πρωτοσέλιδο σε περιοδικό ο τίτλος πως ο ίδιος και η τραγουδίστρια ήταν σατανιστές, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε αγωγή και τελικά το περιοδικό να κλείσει.

Δείτε μετά το 11:35:

Ο Φοίβος είπε: «Το “σατανιστής” ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα καινούριο περιοδικό τότε, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, διότι είχαμε κάνει το τραγούδι “Προφητείες” όπου είχα βάλει μια εκκλησιαστική μελωδία και είχαν γράψει αρλούμπες ότι εάν το βάλεις ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά. Τους κάναμε αγωγή, είπαμε “φτάνει πια η βλακεία”. Αυτό που είχα βάλει ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ, δεν ήταν αυτό που έλεγαν. Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό».