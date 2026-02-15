Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε την Τσικνοπέμπτη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου για φαγητό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή.

Ο γνωστός ηθοποιός χόρεψε με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, χαρίζοντας στους θαμώνες ένα σπάνιο στιγμιότυπο υπό τους ήχους του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κλίμα ευφορίας, ενώ και η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο και χάρισε στους θαμώνες μοναδικές στιγμές.

Όταν το κέφι άναψε για τα καλά, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο πρώην βουλευτής Θάνος Μωραίτης σηκώθηκαν και μοιράστηκαν ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, χορεύοντας το ιστορικό «Καράβι από την Περσία».

Δείτε το βίντεο:

Η αντίδραση του κοινού ήταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο ήταν ιδιαίτερα θερμή. Φίλοι και θαμώνες, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή, χειροκρότησαν τους δύο άνδρες, συνοδεύοντας τον χορό τους τραγουδώντας τους στίχους του.

