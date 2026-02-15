Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή
Η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο και ο Βασίλης Μπισμπίκης χόρεψε την Τσικνοπέμπτη σε γνωστή ταβέρνα
Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε την Τσικνοπέμπτη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου για φαγητό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή.
Ο γνωστός ηθοποιός χόρεψε με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, χαρίζοντας στους θαμώνες ένα σπάνιο στιγμιότυπο υπό τους ήχους του Βασίλη Τσιτσάνη.
Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κλίμα ευφορίας, ενώ και η Δέσποινα Βανδή πήρε το μικρόφωνο και χάρισε στους θαμώνες μοναδικές στιγμές.
Όταν το κέφι άναψε για τα καλά, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο πρώην βουλευτής Θάνος Μωραίτης σηκώθηκαν και μοιράστηκαν ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, χορεύοντας το ιστορικό «Καράβι από την Περσία».
Δείτε το βίντεο:
Η αντίδραση του κοινού ήταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο ήταν ιδιαίτερα θερμή. Φίλοι και θαμώνες, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή, χειροκρότησαν τους δύο άνδρες, συνοδεύοντας τον χορό τους τραγουδώντας τους στίχους του.