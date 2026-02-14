Βανδή – Μπισμπίκης: Οι 6 κοινές φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να γιορτάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στις εικόνες, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της σε στιγμές της καθημερινότητάς τους, τόσο σε εξόδους όσο και μέσα στο αεροπλάνο λίγο πριν από την απογείωση.