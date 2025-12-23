Δήμος Αθηναίων: Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία
Καταιγίδα αναμένεται να πλήξει στην Αθήνα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), όπου και είχε προγραμματιστεί «Η Νύχτα των Ευχών», σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ.
Ως αποτέλεσμα η εκδήλωση «Νύχτα των Ευχών» θα αναβληθεί και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.
«Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση
Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.
