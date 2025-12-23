Αυστραλία: Εξιτήριο πήρε αστυνομικός που πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Μποντάι

Ένας νεαρός αστυνομικός που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Bondi της προηγούμενης εβδομάδας στην Αυστραλία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συνεχίζει την ανάρρωση του στο σπίτι του. Ο αστυφύλακας Jack Hibbert, ο οποίος είχε μόλις τέσσερις μήνες στο σώμα, περιπολούσε σε εκδήλωση για το Χανουκά όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας πάνω από 40 άτομα και σκοτώνοντας 15.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε επίσης στον ώμο του, έχει χάσει την όραση του στο ένα μάτι, αλλά τώρα αναρρώνει στο σπίτι του, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. «Ως οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο - το να έχουμε τον Jack μας στο σπίτι, ειδικά για τα Χριστούγεννα, είναι πραγματικά ένα θαύμα», αναφέρει σε δήλωση της, η οικογένεια του Jack.

«Αν και είναι στο σπίτι, εξακολουθεί να αναρρώνει και θα χρειαστεί χώρο, υποστήριξη και συνεχή θετική σκέψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», προστίθεται στη δήλωση.

Σύμφωνα με την οικογένεια του, ακόμα και μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε, ο 22χρονος αστυφύλακας συνέχισε να βοηθά τους παρευρισκόμενους μέχρι που δεν μπορούσε πλέον να το κάνει σωματικά.

«Πολλοί από τους συναδέλφους του που ήταν παρόντες τη νύχτα του συμβάντος τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο και μίλησαν για την γενναιότητα του Jack... Περιέγραψαν πώς ενήργησε ο Jack, πώς βοήθησε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, και δεν έφυγε μακριά από τον κίνδυνο», ανέφεραν.

Σύμφωνα με το BBC, ο 22χρονος Jack ήταν ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με τον δεύτερο αστυνομικό, τον 25χρονο Scott Dyson, να βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι ένοπλοι δράστες ήταν επηρεασμένοι από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους και στόχευσαν το εβραϊκό φεστιβάλ, σε μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική.

Ο 24χρονος Naveed Akram κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία για τρομοκρατία. Ο δεύτερος ένοπλος, ο πατέρας του, Sajid Akram, σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.

Τη Δευτέρα, νέα δικαστικά έγγραφα ισχυρίστηκαν ότι οι δύο άνδρες σχεδίασαν «μεθοδικά» την επίθεση για μήνες και δύο ημέρες πριν από το μακελειό επισκέφθηκαν την παραλία για αναγνώριση του χώρο.