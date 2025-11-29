«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση - Αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

Άμεσος σχεδιασμός για τα επόμενα δύο χρόνια

Newsbomb

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση - Αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

Σπίτια και κτήρια του βυθισμένου χωριού Κάλλιου, που αποκαλύπτονται καθώς υποχωρεί η στάθμη της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Αρχείου - ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη λειψυδρία, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί η Αττική, αλλά και για την αφαλάτωση μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Η ανησυχία υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, ήδη όμως δεν φανταζόμασταν ότι τα δύο τελευταία χρόνια θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις. Έτσι λοιπόν, τώρα μετ’ επιτάσεως μπαίνει αυτό το θέμα, το αίτημα, το πρόβλημα και ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό, όπως αυτός που έγινε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια», τόνισε αρχικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από το κράτος εξήγησε: «Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της εξειδικευμένα προβλήματα, όπως αναφέρατε ότι στα νησιά είναι κυρίαρχο το πρόβλημα αυτό. Εκεί θα πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί πια από τους υπόγειους υδροφορείς να αντλούμε ποσότητες έτσι ώστε να γεμίζουμε πισίνες, ειδικά σε ορισμένα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. (…) Βεβαίως, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Συντίθεται από διαφορετικές συνιστώσες. Έτσι λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα σε οριζόντιο επίπεδο αλλά και σε κατακόρυφο επίπεδο, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

«Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες ακόμα να αξιοποιήσουμε υπόγεια νερά, αλλά όμως αυτό δεν θα πρέπει να γίνει μέσα από μία διαδικασία πρωτοβουλίας ιδιοκτητών μονάχα, οι οποίοι θα κάνουν γεωτρήσεις και οι οποίοι κατά το δοκούν θα διαθέτουν το νερό, θα πρέπει να γίνει συντονισμένα. Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Αττική, υπάρχουν περιοχές σε νησιά που δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Εκεί θα πρέπει κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στις αφαλατώσεις, πριν περάσουμε σε φράγματα. (…) Φράγματα έχουν γίνει και λίμνες έχουν γίνει, ταμιευτήρες έχουν γίνει σε πολλά νησιά αλλά αυτοί δεν λειτουργούν πια, γιατί δεν υπάρχει νερό. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσανατολίσουμε την όλη προσπάθεια μας και στους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι μπορούν να εμπλουτιστούν με όλα αυτά τα τεχνικά έργα, ειδικά μετά μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερά από αυτούς. Θα πρέπει να σημειώσω ότι οι υπόγειοι υδροφορείς είναι οι πιο μεγάλοι ταμιευτήρες που υπάρχουν» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λέκκας.

Λέκκας: Δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση

Όσον αφορά την αφαλάτωση είπε: «Επίσης θα πρέπει να σημειώσω το εξής ότι δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση. Από την αφαλάτωση προκύπτουν τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει να την κάνουμε επέκταση της αφαλάτωσης στα νησιά με πολύ μεγάλη προσοχή. Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι υπολογίσιμη. Εκείνο το οποίο τίθεται σαν σοβαρό πρόβλημα είναι η κατανάλωση ενέργειας για την αφαλάτωση. Η κατανάλωση ενέργειας σημαίνει παραγωγή αντίστοιχα ενέργειας. Για την παραγωγή ενέργειας έχουμε τεράστιες επιπτώσεις όταν δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές το περιβάλλον. Έχουμε, δηλαδή και επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν χρησιμοποιούμε ενέργεια η οποία προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Ενισχύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και βέβαια ενισχύεται η κλιματική κρίση. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με ένα συντεταγμένο τρόπο».

«Είμαστε σε πολύ θετικό σημείο αν συνεχιστούν οι βροχές, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να χαλαρώνουμε» τόνισε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα - Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων - Επανεντάχθηκαν πάνω από 500 «αγκαθωτά» ζώα

08:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 123 νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καθυστερήσεις έως και 1,5 ώρας στο «Ελ. Βενιζέλος»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας άνω των 86.000 ευρώ από εκτροφέα στη Γαλλία

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

07:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Βλαχόπουλος του ΟΦΗ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού - «Συγγνώμη, παρασύρθηκα»

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

07:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ