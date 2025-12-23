Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 23χρονη μητέρα του μικρού παιδιού που πέθανε από ασιτία, όπως μεταδίδει το e-evros.gr. Η κατηγορία που τη βαρύνει, είναι αυτή της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια είχε μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρό από μία μέρα νωρίτερα.

Εντωμεταξύ, άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι που έμενε η οικογένεια στην περιοχή Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Κυριακής (21/12) και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα, ο παππούς του παιδιού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμό.

Για τον λόγο αυτόν σήμερα υπήρχε αρκετή αστυνομική δύναμη στο Δικαστήριο, προκειμένου να αποφευχθεί νέο επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα και η μητέρα του το είχε πάει και σε ψυχολόγο, ενώ προσπαθούσε να το φροντίσει όπως έπρεπε και το ίδιο έκανε και η υπόλοιπη οικογένειά της.