Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Αναβρασμός επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης μετά την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα 3χρονο παιδί από την κοινότητα των Ρομά έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από ασιτία.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού βρέθηκε στο στόχαστρο και πιο συγκεκριμένα ο παππούς του 3χρονου που έπεσε θύμα άγριο ξυλοδαρμού. Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα το σπίτι της οικογένειας θυμίζει σκηνικό έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, το σπίτι είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Αφορμή για την βίαιη επίθεση αποτέλεσε η ιατροδικαστική έκθεση η οποία κάνει λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια από σοβαρό υποσιτισμό καθώς και οι πληροφορίες για τριήμερο κλείδωμα του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό, ενώ η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως πριν φτάσουμε σε έναν θάνατο παιδιού και μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.

