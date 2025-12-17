Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

Προβληματισμό προκαλούν στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης οι εξελίξεις που αφορούν τον θάνατο ενός παιδιού περίπου τριών ετών, το οποίο διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης χωρίς να παρουσιάζει ζωτικά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Από την αρχική εκτίμηση της κατάστασής του, διαπιστώθηκε σοβαρή επιβάρυνση της υγείας του, με έντονα σημάδια βαριάς ασιτίας, καθώς το σώμα του ήταν υπερβολικά αδύνατο.

Το παιδί ζούσε με τη μητέρα του και τα δύο ανήλικα αδέλφια του σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας της οικογένειας εργάζεται στο εξωτερικό. Η οικογένεια ανήκει στην κοινότητα των Ρομά.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Μετά το τραγικό συμβάν, ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε ερωτήσεις προς τη μητέρα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και την κατάσταση της υγείας του τις ημέρες πριν τον θάνατό του. Η γυναίκα παραμένει υπό επιτήρηση μέχρι να προκύψουν ξεκάθαρα συμπεράσματα από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η νεκροψία-νεκροτομή, που θα διενεργηθεί από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής Παύλο Παυλίδη. Τα ευρήματά της αναμένεται να αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου και να δείξουν αν, εκτός από τον υποσιτισμό, υπήρξε και κάποιος άλλος επιβαρυντικός παράγοντας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν τα επίσημα πορίσματα προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.