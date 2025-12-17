Αλεξανδρούπολη: Από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας πέθανε το 3χρονο παιδί

Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου ενός τρίχρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, καθώς τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής αποκαλύπτουν ότι το παιδί κατέληξε από ανακοπή καρδιάς λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας, ως αποτέλεσμα ασιτίας.

Η νεκροψία – νεκροτομή ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ρίχνοντας φως στα αίτια του θανάτου του μικρού παιδιού, το οποίο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής το χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο παιδικό σώμα φέρεται να είναι σοκαριστική καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδέονταν με τον θάνατο του τρίχρονου.

Στον εισαγγελέα αύριο η μητέρα

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία. Η μητέρα του παιδιού, καθώς και οι γονείς της, στο σπίτι των οποίων διέμεναν σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, όπου καταθέτουν στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Το παιδί κατέληξε περίπου ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά την άφιξή του στα επείγοντα.

Σημειώνεται πως από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται πως το παιδί κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Στις επόμενες ημέρες και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων από τη μητέρα αλλά και οικείους - ο πατέρας φέρεται να ζει και να εργάζεται στην Τουρκία- αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί δεν σιτίζονταν καθώς και η χρονική διάρκεια της ασιτίας.

