Αλεξανδρούπολη: Την Τρίτη η απολογία της μητέρας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Δεν χωράει ανθρώπου νους την τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα παιδί μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας.

Η μητέρα του 3χρονου παιδιού, από την κοινότητα των Ρομά, έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του ίδιου της το παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό την Τετάρτη στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Για το θάνατου του παιδιού εκτός από τη μητέρα του παιδιού έχουν συλληφθεί και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια.

Η μητέρα οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μετέφερε νεκρό το παιδί της στο νοσοκομείο της πόλης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα -μετά από εισαγγελική εντολή- αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης της υγείας του παιδιού είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του σε σχέση με την ηλικία του.

