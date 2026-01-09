Ματ Ντέιμον: Το μυστικό της μεταμόρφωσής του για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ο Ματ Ντέιμον ανέκαθεν έδινε την αίσθηση του σταθερού, του αξιόπιστου, του ανθρώπου που δεν χρειάζεται υπερβολές για να πείσει. Κι όμως, στα 55 του, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά. Όχι για μια τυχαία ταινία, αλλά για τη « Οδύσσεια » του Κρίστοφερ Νόλαν , ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στοιχήματα του 2026.

