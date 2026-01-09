Μυστήριο με τον ιπτάμενο «πυρηνικό ανιχνευτή» της Αμερικής - Το περίεργο ταξίδι του

Το αεροσκάφος είναι ειδικά τροποποιημένο ώστε να ανιχνεύει ραδιενεργά «σύννεφα» σε πραγματικό χρόνο

Μυστήριο με τον ιπτάμενο «πυρηνικό ανιχνευτή» της Αμερικής - Το περίεργο ταξίδι του
U.S. Air Force
Το Boeing WC-135R Constant Phoenix της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πυρηνικής δραστηριότητας, εντοπίστηκε να πετά σε πολλές πολιτείες την Πέμπτη, προκαλώντας ανησυχία στους παρατηρητές.

Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν τον λεγόμενο «πυρηνικό ανιχνευτή» να απογειώνεται από τη Νεμπράσκα, να κάνει κύκλους γύρω από τη Νότια Ντακότα και κοντά στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα.

Ο σκοπός του είναι να συλλέγει ατμοσφαιρικά δείγματα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ραδιενεργών συντριμμιών από πυρηνικές εκρήξεις, υποστηρίζοντας την επαλήθευση της συνθήκης ελέγχου των όπλων και την εθνική ασφάλεια με την παρακολούθηση των πυρηνικών εκρήξεων και των επιπτώσεων.

Η πτήση έρχεται καθώς η πυρηνική συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας, η Συνθήκη New START, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα ορισμένοι παρατηρητές να φοβούνται τα χειρότερα.

Ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει τον λόγο της αποστολής, οι εσωτερικές πτήσεις του WC-135R είναι συχνά για εκπαίδευση πληρώματος, βαθμονόμηση εξοπλισμού ή παρακολούθηση ακτινοβολίας υποβάθρου.

Ωστόσο, η πτήση του WC-135R συμπτίπτει με την εκτόξευση του επανασχεδιασμένου οχήματος στόχου διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) από τη Northrop Grumman, αν και είναι άγνωστο αν συνδέονται.

Αν και χρησιμοποιεί εξαρτήματα από παροπλισμένους πυραύλους της πυρηνικής εποχής, το όχημα στόχος ICBM είναι άοπλο και δεν μπορεί να μεταφέρει πυρηνικά όπλα, χρησιμεύοντας μόνο ως αντιπροσωπευτική πλατφόρμα δοκιμών για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ.

Το WC-135R είναι ειδικά τροποποιημένο που επιτρέπει στο πλήρωμά του να ανιχνεύει ραδιενεργά «σύννεφα» σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα Constant Phoenix χρονολογείται από τις 16 Σεπτεμβρίου 1947, όταν ο στρατηγός Dwight D Eisenhower ανέθεσε στην Αεροπορία Στρατού να ανιχνεύσει ατομικές εκρήξεις σε όλο τον κόσμο.

Σε μια ιστορική αποστολή τον Σεπτέμβριο του 1949, ένα αεροσκάφος WB-29 που πετούσε μεταξύ Αλάσκας και Ιαπωνίας συνέλεξε συντρίμμια από την πρώτη ατομική δοκιμή της Ρωσίας, ένα γεγονός που αρχικά θεωρούνταν αδύνατο μέχρι τα μέσα του 1950.

Τις επόμενες δεκαετίες, τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του WB-50 και αργότερα του WC-135, αντικατέστησαν προηγούμενα μοντέλα, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της εναέριας πυρηνικής ανίχνευσης των ΗΠΑ.

Οι αποστολές δειγματοληψίας αέρα έχουν καλύψει την Άπω Ανατολή, τον Ινδικό Ωκεανό, τον Κόλπο της Βεγγάλης, τη Μεσόγειο Θάλασσα, τις πολικές περιοχές και τις ακτές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής.

Το WC-135W παρακολούθησε κυρίως ραδιενεργό νέφος από την καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986 στη Σοβιετική Ένωση.

Σήμερα, ο στόλος WC-135 συνεχίζει να υποστηρίζει τη Συνθήκη Περιορισμένης Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών του 1963, η οποία απαγορεύει όλες τις δοκιμές πυρηνικών όπλων πάνω από το έδαφος.

Αυτά τα αεροσκάφη παραμένουν η μόνη πλατφόρμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για αερομεταφερόμενες επιχειρήσεις δειγματοληψίας πυρηνικών αεροσκαφών.

Η παρακολούθηση πτήσεων της πτήσης της Πέμπτης πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες σημείωσαν ότι η πυρηνική συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας πλησιάζει στο τέλος της.

Τα έθνη υπέγραψαν τη Συνθήκη New START στις 8 Απριλίου 2010, σηματοδοτώντας την έκτη συμφωνία τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον Σεπτέμβριο ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για άλλους 12 μήνες να τηρήσουν τα όρια της New START, τα οποία περιορίζουν τον αριθμό των αναπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών σε 1.550 σε κάθε πλευρά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση.

