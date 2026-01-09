Κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον βόρειο Ατλαντικό: Η Ουάσινγκτον απελευθέρωσε δύο Ρώσους πολίτες

Το πετρελαιοφόρο «Marinera» συνελήφθη την Τετάρτη από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες το κατηγορούν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία

Κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον βόρειο Ατλαντικό: Η Ουάσινγκτον απελευθέρωσε δύο Ρώσους πολίτες

Φωτογραφία που δημοσίευσε η διοίκηση δυνάμεων Ευρώπης των ΗΠΑ στο X, για την κατάληψη του πετρελαιοφόρου Marinera στον Βόρειο Ατλαντικό. 

U.S. European Command/Twitter
Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή (09/01) ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.

Το πλοίο συνελήφθη την Τετάρτη από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες το κατηγορούν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο εξασφάλισε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα στο Telegram ότι ο πρόεδρος Τραμπ «πήρε την απόφαση να απελευθερώσει όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο Marinera.

H Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα».

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει χθες, Πέμπτη, τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».

