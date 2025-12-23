Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις μέχρι και 25 λεπτά

Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται αυτήν τη στιγμή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Πειραιά.

Τέλος, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτών και στον περιφερειακό δρόμο Υμηττού από Πλακεντίας έως Κηφισίας.