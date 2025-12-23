Μπλόκα αγροτών: «Έμφραγμα» στην Πάτρα με την περιμετρική κλειστή επ' αορίστον 

Ο δρόμος που συνδέει την Αθήνα με την Πάτρα παραμένει, προς το παρόν, ανοιχτός και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους οδηγούς. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει φτάνοντας στην Πάτρα, όπου η περιμετρική οδός έχει αποκλειστεί επ’ αόριστον από αγρότες στο πλαίσιο κινητοποιήσεών τους.

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των οχημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της περιμετρικής και κατευθύνεται αναγκαστικά μέσα από το κέντρο και τους κεντρικούς δρόμους της πόλης της Πάτρας, γεγονός που προκαλεί αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Συνενόηση της ΕΛΑΣ με τα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Η ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα ήρθε σε συννενόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα να ανοίξουν δύο ρεύματα κυκλοφορίας προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων και οι εκδρομείς να φτάσουν στους προορισμούς τους χωρίς περατιέρω ταλαιπωρία. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στην επόμενη ώρα και μέχρι τις 18:30 καθώς θα πρέπει τα οχήματα που βρίσκονται στο οδόστρωμα να μετακινηθούν.

Ουρές χιλιομέτρων στο Σχηματάρι

Τεράστιες είναι οι ουρές που σχηματίζουν τα οχήματα στη Ριτσώνα, τη Θήβα και το Σχηματάρι.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ έχουν μείνει παραταγμένα στο οδόστρωμα, με τους αγρότες να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους, ωστόσo σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αγρότες στη Θήβα βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την ΕΛΑΣ για να ανοίξουν τον δρόμο και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία αλλά δεν τα βρίσκουν.

Στη Ριτσώνα τα τρακτέρ παραμένουν αμετακίνητα με την τροχαία να προχωρά σε εκτροπή της κυκλοφορίας από το Σχηματάρι, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων.

Κόμβος Πλατύκαμπου: Από παρακαμπτήριους η κυκλοφορία λόγω μπλόκου στη Νίκαια

Δύκοσλη η κατάσταση και στη Νίκαια όπου τα τρακτέρ παραμένουν στο οδόστρωμ αμε την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από παρακαμπτήριους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Ανοίγει το μπλόκο σε Ήπειρο και Χαλκίδα

Ανοιχτός θα είναι ο δρόμος στο μπλόκο στο Καλπάκι στα Γιάννενα μέχρι και την Παρασκευή μετά από σχετική απόφαση των αγορών. Εν τω μεταξύ, άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχαν κλείσει οι αγρότες της Εύβοιας για 3 ώρες χθες, Δευτέρα, το απόγευμα.

Ίδια είναι και η εικόνα στο μπλόκο της Χαλκιδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν παραταγμένα στον δρόμο, επιτρέποντας ωστόσο την κυκλοφορία στους οδηγούς.

Πού έχει μπλόκα τώρα

Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία

Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα

Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς

Τελωνείο Κήπων – Έβρος

Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος

Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία Οδό

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδό

Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα

Κόμβος Ε65 – Καρδίτσα & Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)

Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία

Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65

Θήβα, Μπράλος, Αταλάντη – Βοιωτία/Φθιώτιδα

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Ιόνια Οδός)

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου

Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο

Νησιά & Περιοχές εκτός ηπειρωτικού δικτύου