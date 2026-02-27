Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Τέξας: Ο στρατός κατέρριψε κατά λάθος αμερικανικό drone

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας απαγορεύει τις πτήσεις γύρω από το Φορτ Χάνκοκ του Τέξας μετά από αναφορές για χρήση στρατιωτικού λέιζερ κατά  drone

Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Τέξας: Ο στρατός κατέρριψε κατά λάθος αμερικανικό drone

Ένα drone που λειτουργούσε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων καταρρίφθηκε κατά λάθος από τον αμερικανικό στρατό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) απαγόρευσε τις πτήσεις σε μια περιοχή γύρω από το Φορτ Χάνκοκ του Τέξας , καθώς βοηθοί του Κογκρέσου δήλωσαν στο Reuters ότι ένα στρατιωτικό σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με βάση λέιζερ πιστεύεται ότι κατέρριψε κατά λάθος ένα κυβερνητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Η FAA και το Πεντάγωνο δεν σχολίασαν άμεσα, αλλά η FAA επικαλέστηκε «ειδικούς λόγους ασφαλείας» στην ανακοίνωσή της σχετικά με τους περιορισμούς στον εναέριο χώρο κοντά στα μεξικανικά σύνορα, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο σύστημα συναγερμού Notam, συντομογραφία του «Ειδοποίηση για Αεροπορικές Αποστολές».

Ο περιορισμός του εναέριου χώρου γύρω από το Φορτ Χάνκοκ τέθηκε σε ισχύ στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη και παραμένει σε ισχύ έως τις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τρεις Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων σε επιτροπές που επιβλέπουν τις υπηρεσίες μεταφορών και εσωτερικής ασφάλειας της χώρας - ο Ρικ Λάρσεν, ο Αντρέ Κάρσον και ο Μπένι Τόμσον - δήλωσαν έκπληκτοι από την είδηση ​​ότι η FAA αναγκάστηκε να κλείσει ξανά τον εναέριο χώρο στο Τέξας, αφού δύο τμήματα της κυβέρνησης προφανώς απέτυχαν να συντονίσουν μια επίθεση με λέιζερ σε ένα αντικείμενο που θεωρήθηκε λανθασμένα ως ξένο drone.

«Τα κεφάλια μας ανατινάχθηκαν με την είδηση», ανέφεραν οι εκπρόσωποι σε ανακοίνωσή τους, αναφερόμενοι στην είδηση ​​ότι το υπουργείο Άμυνας «φέρεται να κατέρριψε ένα drone της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλού κινδύνου», χρησιμοποιώντας την τεχνική ονομασία ενός όπλου λέιζερ κατά των drone.

Οι Δημοκρατικοί πρόσθεσαν ότι είχαν προειδοποιήσει πριν από μήνες ότι «η απόφαση του Λευκού Οίκου να παρακάμψει ένα δικομματικό, τριμερές νομοσχέδιο για την κατάλληλη εκπαίδευση των χειριστών C-UAS και την αντιμετώπιση της έλλειψης συντονισμού μεταξύ του Πενταγώνου, του DHS και της FAA ήταν μια κοντόφθαλμη ιδέα. Τώρα, βλέπουμε το αποτέλεσμα της ανικανότητας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η FAA δήλωσε ότι διέκοψε την κυκλοφορία για 10 ημέρες στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο του Τέξας, μόνο και μόνο για να αλλάξει πορεία και να άρει την εντολή της μετά από περίπου οκτώ ώρες, αφού οι συνοριοφύλακες φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα σύστημα κατά των drones με λέιζερ που είχε δανειστεί από το Πεντάγωνο για να καταρρίψουν ένα αερόστατο για πάρτι. Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κλείσιμο προέκυψε από ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος κατά των drones που βασίζεται σε λέιζερ.

