Η νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η ανανεωμένη GLB είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας, διατηρώντας φυσικά τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως την πρακτικότητα και τη δυνατότητα επταθέσιας διάταξης, που την έχουν καθιερώσει
Η ανανέωση επικεντρώνεται κυρίως σε αισθητικές και τεχνολογικές παρεμβάσεις, χωρίς να αλλάζει τον βασικό χαρακτήρα της.
Εξωτερικά, οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στη μάσκα, στα LED φώτα με τα νέα γραφικά και σε επιμέρους λεπτομέρειες που ενισχύουν τη σύγχρονη εικόνα της.
