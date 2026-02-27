Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου

Στις 4 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, όπως ενημέρωσε την Παρασκευή (27/2) η Έδρα.

Η απόφαση επρόκειτο να ανακοινωθεί σήμερα, ωστόσο, όπως ενημέρωσε η Έδρα, αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας έχει ζητήσει την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της ΧΑ, μεταξύ των οποίων και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως και πρωτόδικα.

Εξάλλου, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, βάσει κατηγορητηρίου, οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό», ο οποίος φέρεται να γνώριζε όλες τις ενέργειες των μελών της.