UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πότε είναι οι κληρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια ηρωική πρόκριση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ευρωπαϊκό του μέταλλο. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια, οι «πράσινοι» επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «16» του Europa League. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, δύο ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Στην κληρωτίδα της φάσης των «16» συμμετέχουν οι Πόρτο, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Ρεάλ Μπέτις, Φράιμπουργκ, Ρόμα, Λιόν και Άστον Βίλα που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Στουτγάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ, Θέλτα, Γκενκ, Μπολόνια, Λιλ, Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκός που εξασφάλισαν την πρόκριση μέσω των playoffs.

Τα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

Το bracket του Europa League UEFA

Περιμένει με πλεονέκτημα η ΑΕΚ

Από την πλευρά της η ΑΕΚ είχε πιο άνετη διαδρομή, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League τον περασμένο Δεκέμβριο και απέφυγε τη διαδικασία των playoffs, εξασφαλίζοντας απευθείας συμμετοχή στους «16». Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν είτε την Τσέλιε είτε την Αλκμάαρ.

Στη φάση των «16» του Conference League συμμετέχουν οι Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ, Ριέκα, Φιορεντίνα, Αλκμάαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλομουτς που προήλθαν από τα playoffs.

Τα πιθανά ζευγάρια

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Το bracket του Conference League UEFA

Στις 14:00 ξεκινά η διαδικασία για το Europa League και στις 15:00 ακολουθεί εκείνη του Conference League, όπου οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη φάση των «16».

Διαβάστε επίσης