Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Εθνική

Τους επόμενους αντιπάλους, μέχρι και τον τελικό των ευρωπαϊκών Κυπέλλων θα μάθουν οι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» θα πάρουν μέρος στην κλήρωση του Europa League, ενώ η Ένωση σ’ αυτήν του Conference League. Η διαδικασία για το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει στις 14:00 και για τον «Δικέφαλο» στις 15:00 και αμφότερες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο 2ο «παράθυρο» των προκριματικών του Μουντομπάσκετ και θα αντιμετωπίσει στις 19:00 το Μαυροβούνιο, με μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP 500

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:00 ΕΡΤ1 Ελλάδα-Μαυροβούνιο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

19:30 Novasports Prime Ντινάμο Δρέσδης – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Βέτσλαρ DAIKIN Bundesliga

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Αρούκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

21:30 Novasports 1HD Αλμπαθέτε– Αλμερία Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άστον Βίλα Premier League

22:00 Novasports Prime Λεβάντε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Μέριδα

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

