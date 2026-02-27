Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις κληρώσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Εθνική
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (27/02).
Τους επόμενους αντιπάλους, μέχρι και τον τελικό των ευρωπαϊκών Κυπέλλων θα μάθουν οι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» θα πάρουν μέρος στην κλήρωση του Europa League, ενώ η Ένωση σ’ αυτήν του Conference League. Η διαδικασία για το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει στις 14:00 και για τον «Δικέφαλο» στις 15:00 και αμφότερες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1HD.
Παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο 2ο «παράθυρο» των προκριματικών του Μουντομπάσκετ και θα αντιμετωπίσει στις 19:00 το Μαυροβούνιο, με μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)
- 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)
- 13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League
- 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League
- 15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP 500
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
- 19:00 ΕΡΤ1 Ελλάδα-Μαυροβούνιο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ
- 19:30 Novasports Prime Ντινάμο Δρέσδης – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
- 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Βέτσλαρ DAIKIN Bundesliga
- 20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Αρούκα Liga Portugal
- 21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός
- 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
- 21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga
- 21:30 Novasports 1HD Αλμπαθέτε– Αλμερία Ποδόσφαιρο
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Κάλιαρι Serie A
- 22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άστον Βίλα Premier League
- 22:00 Novasports Prime Λεβάντε – Αλαβές La Liga
- 22:00 Novasports 6HD WTA 500 Μέριδα
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship
- 22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστορίλ Liga Portugal
- 23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός
