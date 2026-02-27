«Μόνο εσύ, Πανάθα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής (27/02).
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 4-3 της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και θα συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρώπη. «Μόνο εσύ, Πανάθα», αναφέρεται στους τίτλους.
Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Ανυπομονούν» για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έπειτα από την τρέλα του κόσμου, ενώ το ματς του ΠΑΟΚ στο Βίγκο «Δεν ήρθε τούμπα» και η Θέλτα πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
09:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου
09:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μόνο εσύ, Πανάθα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα
08:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Μεθυσμένος άντρας ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ
07:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:23 ∙ WHAT THE FACT