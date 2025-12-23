Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε την έξοδο των Χριστουγέννων

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που σκοπεύουν να μεταβούν στην επαρχία και σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς για να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες με την οικογένειά τους.

Η σημερινή ημέρα από το πρωί ήταν ήδη εκρηκτική καθώς πριν ξεκινήσει η μεγάλη έξοδος είχαν δημιουργηθεί ήδη ουρές χιλιομέτρων εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που παραμένουν ενεργά στη Θήβα και το Κάστρο.

Η πιο δύσκολη κατάσταση παρατηρείται σε όσους ταξιδεύουν από την Αθήνα προς τη Στερεά και Βόρεια Ελλάδα όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος όγκος των αγροτικών μπλόκων.

Το εθνικό οδικό δίκτυο έμεινε μπλοκαρισμένο για ώρες από το πρωί της Τρίτης έως και αργά το απόγευμα όταν η Τροχαία ήρθε μετά από ώρες διαβουλεύσεων σε συνεννόηση με τους αγρότες στα μπλόκα των Θηβών και του Κάστρου οι οποίοι έδωσαν το εθνικό οδικό δίκτυο στην κυκλοφορία, ωστόσο έως ότου η κατάσταση αποσυμφορηθεί θα περάσουν αρκετές ώρες.

Τα 6 πράγματα που πρέπει να κάνουν οι εκδρομείς πριν ξεκινήσουν την Χριστουγεννιάτικη έξοδο

Με βάση την κατάσταση που επικρατεί στα οδικά δίκτυα της χώρας και τα αγροτικά μπλόκα της χώρας σήμερα Τρίτη, οι εξοδούχοι θα πρέπει να προσέξουν 6 βασικά πράγματα πριν ξεκινήσουν την χριστουγεννιάτικη έξοδό τους.

Οι εκδρομείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει να πάρουν μαζί τους νερό, καφέ και φαγώσιμα καθώς είναι αδύνατον να υπολογιστεί η διάρκεια του ταξιδιού τους μέχρι τον τελικό τους προορισμό. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν φροντίσει να φουλάρουν με καύσιμα τα οχήματά τους καθώς είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μείνουν στο οδικό δίκτυο. Να έχουν μαζί τους κάποιο χάρτη της περιοχής που σκοπεύουν να κινηθούν καθώς υπάρχει περίπτωση το GPS που χρησιμοποιούν να μην έχει σήμα και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν φροντίσει πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους να τσεκάρουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν και ποια μπλόκα θα συναντήσουν στην διαδρομή τους, προκειμένου να έχουν μία μικρή ιδέα για το τι τους περιμένει. Επίσης, όσοι αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και λαμβάνουν κάποια θεραπεία θα πρέπει να έχουν φροντίσει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα. Τέλος, οι οδηγοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και εναλλακτικό ρουχισμό καθώς από σήμερα το βράδυ το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

