Ιστορική ξηρασία στο Ιράν: Νερό με το δελτίο - «Ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

Το Ιράν αντιμετωπίζει πρωτοφανή ξηρασία, με τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν να μιλάει ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Newsbomb

Ιστορική ξηρασία στο Ιράν: Νερό με το δελτίο - «Ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

Aντιμέτωπο με πρωτοφανή λειψυδρία είναι το Ιράν

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιράν - και ιδιαίτερα η πρωτεύουσά του, η Τεχεράνη - αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ξηρασία αυτό το φθινόπωρο, με τις βροχοπτώσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις δεξαμενές σχεδόν άδειες. Οι αξιωματούχοι παρακαλούν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό καθώς η κρίση επιδεινώνεται.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξουν αρκετές βροχοπτώσεις σύντομα, η παροχή νερού στην Τεχεράνη θα μπορούσε να περιοριστεί με δελτίο. Ωστόσο, είπε ότι ακόμη και η περιορισμένη παροχή μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποτρέψει μια καταστροφή. «Αν το δελτίο δεν λειτουργήσει», είπε ο Πεζεσκιάν, «ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη».

Τα σχόλιά του έχουν προκαλέσει επικρίσεις σε ιρανικές εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης, Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσι, χαρακτήρισε την ιδέα «αστείο» και είπε ότι «η εκκένωση της Τεχεράνης δεν έχει κανένα νόημα».

Οι μετεωρολογικοί αξιωματούχοι του Ιράν αναφέρουν ότι δεν αναμένονται βροχοπτώσεις τις επόμενες 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, η κρίση του νερού επηρεάζει ήδη την καθημερινή ζωή στην πρωτεύουσα. «Σχεδιάζω να αγοράσω βυτία νερού για να τα χρησιμοποιώ για τουαλέτες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης», δήλωσε μια γυναίκα στην Τεχεράνη στο BBC Persian.

Το καλοκαίρι, ο Ιρανός ράπερ Βάφα Αχμάντπουρ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μια βρύση κουζίνας χωρίς τρεχούμενο νερό. «Έχουν περάσει τέσσερις ή πέντε ώρες», είπε. «Αγόρασα εμφιαλωμένο νερό μόνο και μόνο για να μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα».

Τα φράγματα είναι σχεδόν άδεια

Ο διαχειριστής του φράγματος Latian, μιας από τις κύριες πηγές νερού της Τεχεράνης, λέει ότι τώρα κατέχει λιγότερο από το 10% της χωρητικότητάς του. Το κοντινό φράγμα Karaj — το οποίο τροφοδοτεί με νερό τόσο τις επαρχίες της Τεχεράνης όσο και του Alborz — βρίσκεται σε εξίσου ανησυχητική κατάσταση.

«Δεν έχω ξαναδεί αυτό το φράγμα τόσο άδειο από τότε που γεννήθηκα», δήλωσε ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ-Αλί Μοάλεμ, διευθυντή του φράγματος Κaraj, οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί δραματικά. «Είχαμε μείωση 92% στις βροχοπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι», είπε. «Έχουμε μόνο 8% νερό στη δεξαμενή μας — και το μεγαλύτερο μέρος του είναι άχρηστο και θεωρείται «νεκρό νερό».

Φόβοι για διακοπές νερού

Η κυβέρνηση εναποθέτει τώρα τις ελπίδες της στις βροχές του τέλους του φθινοπώρου, αλλά οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Ο υπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αμπάς Αλί Αμπάντι, προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε σύντομα να αναγκάσει τις αρχές να διακόψουν την παροχή νερού. «Κάποιες νύχτες μπορεί να μειώσουμε τη ροή του νερού στο μηδέν», είπε. Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή κυρώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού.

Αγωγοί, ζημιές από τον πόλεμο - και μια διευρυνόμενη κρίση

Ο υπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αλί Αμπάντι, δήλωσε ότι η κρίση ύδρευσης στην Τεχεράνη δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη βροχοπτώσεων. Απέδωσε την αιτία στις διαρροές νερού που προκαλούνται από τις αιωνόβιες υποδομές ύδρευσης της πρωτεύουσας και μάλιστα αναφέρθηκε στον πρόσφατο 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, το Ισραήλ στόχευσε τη βόρεια συνοικία Τατζρίς της Τεχεράνης στις 15 Ιουνίου. Την επόμενη μέρα της επιδρομής, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι είχαν στοχεύσει ιρανικά στρατιωτικά «κέντρα διοίκησης». Αλλά η κρίση εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την πρωτεύουσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κλιματικής Κρίσης και Ξηρασίας του Ιράν, Ahmad Vazifeh, προειδοποίησε ότι, εκτός από την Τεχεράνη, τα φράγματα σε πολλές άλλες επαρχίες - συμπεριλαμβανομένων του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και του Μαρκάζι - βρίσκονται επίσης σε «ανησυχητική κατάσταση», με τα επίπεδα νερού να κυμαίνονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, οι αξιωματούχοι κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χορασάν Ραζάβι στο βορειοανατολικό Ιράν δήλωσε ότι τα αποθέματα νερού στα φράγματα της πόλης έχουν μειωθεί σε «λιγότερο από 8%», προειδοποιώντας ότι η επαρχία αντιμετωπίζει μια «μεγάλη πρόκληση ξηρασίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Λυμάτων της Μασάντ χαμήλωσε ακόμη περισσότερο το ποσό. «Το επίπεδο αποθήκευσης του κύριου φράγματος της πόλης είναι κάτω από το 3%», δήλωσε ο Χοσεΐν Εσμαϊλιάν. «Μόνο το 3% της συνδυασμένης χωρητικότητας των τεσσάρων φραγμάτων ύδρευσης της Μασάντ — Τορόγκ, Καρντέχ, Ντούστι και Αρντάκ παραμένει. Εκτός από το φράγμα Ντούστι, τα άλλα τρία είναι εκτός λειτουργίας.»

Μια κρίση που είχε προβλεφθεί

Η κρίση νερού στο Ιράν προετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει την επικείμενη απειλή — μιλώντας για ελλείψεις νερού στις ομιλίες του το 2011 και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, λίγα έχουν αλλάξει. Σήμερα, η Τεχεράνη, το Καράτζ και η Μασάντ — όπου ζουν συνολικά περισσότεροι από 16 εκατομμύρια άνθρωποι — αντιμετωπίζουν την πραγματική πιθανότητα να στερέψουν οι βρύσες τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι - «έκπληξη» της Gen Z που πρότεινε η Έμα Στόουν στον Γιώργο Λάνθιμο για τη «Βουγονία»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ξηρασία στο Ιράν: Νερό με το δελτίο - «Ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

11:45LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρα γιλέκα στο Δικαστικό Μέγαρο οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

11:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πού θα βρείτε τις προσωπικές σας φωτογραφίες από τον αγώνα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Άνοιξαν ξανά τα σχολεία – «Τα παιδιά δεν μιλούν καθόλου για το αιματηρό περιστατικό»

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη για το revenge porn: Ελπίζω να γίνει η δίκη και να μην με αποστραγγίξουν ψυχολογικά με νέα αναβολή

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη ημέρα για τον Σαρκοζί: Εξετάζεται το αίτημα αποφυλάκισής του - «Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμα»

10:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τα νέα παιδιά να ενώνονται για τις κοινωνικές ανισότητες, όχι να μισούν για τις ομάδες» - Το όμορφο μήνυμα του Ηλία Κυριακίδη

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

10:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Τσατραφύλλιας: Σύμπλεγμα καταιγίδων «μπουκάρει» στην Αττική

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η καινούργια σειρά 1 της BMW δεν θα είναι μόνο ηλεκτρική

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το «Αμοργόραμα»: Η Αμοργός γίνεται πρότυπο βιώσιμης αλιείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - «Άνοιξαν οι ουρανοί», πλημμυρισμένοι δρόμοι και ισχυρή βροχή

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η έρευνα των Γερμανών για το σαμποτάζ στον Nord Stream φέρνει την Ουκρανία αντιμέτωπη με την Ευρώπη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Τσατραφύλλιας: Σύμπλεγμα καταιγίδων «μπουκάρει» στην Αττική

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου από τον ΕΦΚΑ – Δείτε τις ημερομηνίες

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα του ιερέα YouTuber και η Έρρικα Πρεζεράκου: «Με πήρε κλαίγοντας και μου ζητούσε χρήματα»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή - Το τετ α τετ με δημοσιογράφο υπο την απειλή των σκυλιών

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τον ιερέα YouTuber: Ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο με τοξικοεξαρτημένους που πάνε να πάρουν τη δόση τους – Δημογλίδου: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό για το εμπόριο»

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

11:45LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Νέα αποχώρηση από την εκπομπή, μετά την Άννα Κανδύλη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Απίστευτο και όμως αληθινό! Νεαροί έκλεισαν τη γέφυρα για κόντρες – Απούσα η τροχαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ