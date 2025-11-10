Ιστορική ξηρασία στο Ιράν: Νερό με το δελτίο - «Ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη»

Το Ιράν - και ιδιαίτερα η πρωτεύουσά του, η Τεχεράνη - αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ξηρασία αυτό το φθινόπωρο, με τις βροχοπτώσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τις δεξαμενές σχεδόν άδειες. Οι αξιωματούχοι παρακαλούν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό καθώς η κρίση επιδεινώνεται.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξουν αρκετές βροχοπτώσεις σύντομα, η παροχή νερού στην Τεχεράνη θα μπορούσε να περιοριστεί με δελτίο. Ωστόσο, είπε ότι ακόμη και η περιορισμένη παροχή μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποτρέψει μια καταστροφή. «Αν το δελτίο δεν λειτουργήσει», είπε ο Πεζεσκιάν, «ίσως χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη».

Τα σχόλιά του έχουν προκαλέσει επικρίσεις σε ιρανικές εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης, Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσι, χαρακτήρισε την ιδέα «αστείο» και είπε ότι «η εκκένωση της Τεχεράνης δεν έχει κανένα νόημα».

Οι μετεωρολογικοί αξιωματούχοι του Ιράν αναφέρουν ότι δεν αναμένονται βροχοπτώσεις τις επόμενες 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, η κρίση του νερού επηρεάζει ήδη την καθημερινή ζωή στην πρωτεύουσα. «Σχεδιάζω να αγοράσω βυτία νερού για να τα χρησιμοποιώ για τουαλέτες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης», δήλωσε μια γυναίκα στην Τεχεράνη στο BBC Persian.

Το καλοκαίρι, ο Ιρανός ράπερ Βάφα Αχμάντπουρ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μια βρύση κουζίνας χωρίς τρεχούμενο νερό. «Έχουν περάσει τέσσερις ή πέντε ώρες», είπε. «Αγόρασα εμφιαλωμένο νερό μόνο και μόνο για να μπορώ να πηγαίνω στην τουαλέτα».

Τα φράγματα είναι σχεδόν άδεια

Ο διαχειριστής του φράγματος Latian, μιας από τις κύριες πηγές νερού της Τεχεράνης, λέει ότι τώρα κατέχει λιγότερο από το 10% της χωρητικότητάς του. Το κοντινό φράγμα Karaj — το οποίο τροφοδοτεί με νερό τόσο τις επαρχίες της Τεχεράνης όσο και του Alborz — βρίσκεται σε εξίσου ανησυχητική κατάσταση.

«Δεν έχω ξαναδεί αυτό το φράγμα τόσο άδειο από τότε που γεννήθηκα», δήλωσε ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ-Αλί Μοάλεμ, διευθυντή του φράγματος Κaraj, οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί δραματικά. «Είχαμε μείωση 92% στις βροχοπτώσεις σε σύγκριση με πέρυσι», είπε. «Έχουμε μόνο 8% νερό στη δεξαμενή μας — και το μεγαλύτερο μέρος του είναι άχρηστο και θεωρείται «νεκρό νερό».

Φόβοι για διακοπές νερού

Η κυβέρνηση εναποθέτει τώρα τις ελπίδες της στις βροχές του τέλους του φθινοπώρου, αλλά οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Ο υπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αμπάς Αλί Αμπάντι, προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε σύντομα να αναγκάσει τις αρχές να διακόψουν την παροχή νερού. «Κάποιες νύχτες μπορεί να μειώσουμε τη ροή του νερού στο μηδέν», είπε. Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή κυρώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού.

Αγωγοί, ζημιές από τον πόλεμο - και μια διευρυνόμενη κρίση

Ο υπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αλί Αμπάντι, δήλωσε ότι η κρίση ύδρευσης στην Τεχεράνη δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη βροχοπτώσεων. Απέδωσε την αιτία στις διαρροές νερού που προκαλούνται από τις αιωνόβιες υποδομές ύδρευσης της πρωτεύουσας και μάλιστα αναφέρθηκε στον πρόσφατο 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, το Ισραήλ στόχευσε τη βόρεια συνοικία Τατζρίς της Τεχεράνης στις 15 Ιουνίου. Την επόμενη μέρα της επιδρομής, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι είχαν στοχεύσει ιρανικά στρατιωτικά «κέντρα διοίκησης». Αλλά η κρίση εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την πρωτεύουσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κλιματικής Κρίσης και Ξηρασίας του Ιράν, Ahmad Vazifeh, προειδοποίησε ότι, εκτός από την Τεχεράνη, τα φράγματα σε πολλές άλλες επαρχίες - συμπεριλαμβανομένων του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και του Μαρκάζι - βρίσκονται επίσης σε «ανησυχητική κατάσταση», με τα επίπεδα νερού να κυμαίνονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, οι αξιωματούχοι κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χορασάν Ραζάβι στο βορειοανατολικό Ιράν δήλωσε ότι τα αποθέματα νερού στα φράγματα της πόλης έχουν μειωθεί σε «λιγότερο από 8%», προειδοποιώντας ότι η επαρχία αντιμετωπίζει μια «μεγάλη πρόκληση ξηρασίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Λυμάτων της Μασάντ χαμήλωσε ακόμη περισσότερο το ποσό. «Το επίπεδο αποθήκευσης του κύριου φράγματος της πόλης είναι κάτω από το 3%», δήλωσε ο Χοσεΐν Εσμαϊλιάν. «Μόνο το 3% της συνδυασμένης χωρητικότητας των τεσσάρων φραγμάτων ύδρευσης της Μασάντ — Τορόγκ, Καρντέχ, Ντούστι και Αρντάκ παραμένει. Εκτός από το φράγμα Ντούστι, τα άλλα τρία είναι εκτός λειτουργίας.»

Μια κρίση που είχε προβλεφθεί

Η κρίση νερού στο Ιράν προετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει την επικείμενη απειλή — μιλώντας για ελλείψεις νερού στις ομιλίες του το 2011 και σε άλλες περιπτώσεις τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, λίγα έχουν αλλάξει. Σήμερα, η Τεχεράνη, το Καράτζ και η Μασάντ — όπου ζουν συνολικά περισσότεροι από 16 εκατομμύρια άνθρωποι — αντιμετωπίζουν την πραγματική πιθανότητα να στερέψουν οι βρύσες τους.

