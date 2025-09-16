Αυστραλία: Μικρό μαρσιποφόρο που απειλούνταν με εξαφάνιση σώθηκε λόγω εκτεταμένης ξηρασίας

Ένα μαρσιποφόρο από την Αυστραλία, το οποίο απειλούταν με εξαφάνιση από το 1999, κατάφερε να σωθεί χάρις στην μεγαλύτερη ξηρασία που έπληξε την ήπειρο το 2001. Ο λόγος για το ampurta (Dasycercus hillieri), ένα μαρσιποφόρο σε μέγεθος ενός αρουραίου.

Συχνά ακούμε ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει το ρυθμό εξαφάνισης των ειδών λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, αλλά οι επιστήμονες που μελέτησαν το ampurta στην Αυστραλία προσφέρουν μια άλλη εκδοχή.

«Παρά την -άνευ προηγουμένου και παρατεταμένη- ξηρασία κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης μας, τα ampurtas μας εντυπωσίασαν, καθώς άρχισαν να εμφανίζονται σε όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις, ακόμη και σε περιοχές όπου θεωρούνταν "εξαφανισμένα"», έγραψαν οι συγγραφείς — μια ομάδα 5 ατόμων από το Κέντρο Επιστήμης Οικοσυστημάτων του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ.

Η μελέτη είναι μια απόδειξη ότι η ζωή -σε οποιαδήποτε μορφή, πάντα βρίσκει τον τρόπο της να συνεχίζει την ύπαρξη της.

Η άγρια ζωή στην Αυστραλία αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης από ό,τι η ζωή στις περισσότερες άλλες γεωγραφικές περιοχές και, αν και οι προσπάθειες διατήρησης έχουν αποφέρει αναμφισβήτητες νίκες στη διατήρηση των ενδημικών ειδών, αυτές σπάνια μετατρέπονται σε μόνιμες επιτυχίες.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην παρουσία τριών χωροκατακτητικών ειδών: των κουνελιών, των αλεπούδων και των αγριόγατων που τα κυνηγούν. Η «έκρηξη» του πληθυσμού των κουνελιών μετά την λήξη της ξηρασίας (2009), οδήγησε στην μερική εξαφάνιση των ampurtas και άλλων ενδημικών μαρσιποφόρων.

Τελικά, όμως, η Μητέρα Φύση είχε ένα άλλο σχέδιο για τα μικρά ampurta.

Ενώ το ampurta είχε καταχωριστεί ως είδος που θεωρούνταν εξαφανισμένο στη φύση σε αρκετές πολιτείες της Αυστραλίας, η ξηρασία επέτρεψε στο μικρό μαρσιποφόρο, με την ευέλικτη, παμφάγα διατροφή, και την μικρή του ανάγκη για νερό, να ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό και να επανεμφανιστεί στις περιοχές από τις οποίες είχε εξαλειφθεί.

Περαιτέρω παρακολούθηση του ampurta, κατά την διάρκεια μιας ακόμη ξηρασίας -από το 2017 έως το 2019- έδειξε ότι το μικρό μαρσιποφόρο πράγματι ευδοκιμούσε σε τέτοια κλίματα.

«Η εξάπλωση του ampurta, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής περιόδου ξηρασίας, είναι ένα σαφές παράδειγμα επιβίωσης ενός ιθαγενούς θηλαστικού υπό ακραίες κλιματικές συνθήκες. Αυτό είναι ένα σπάνιο και ελπιδοφόρο σημάδι διατήρησης του είδους», γράφουν οι συγγραφείς.

Με πληροφορίες από Good News Network

Διαβάστε επίσης